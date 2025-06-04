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    15:12, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Фонд ОПЕК получит налоговые преференции и иммунитеты в Казахстане

    Мажилис принял в работу законопроект «О ратификации Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между Правительством РК и Фондом международного развития ОРЕС», передает корреспондент агентства Kazinform.

    ОПЕК+
    Фото: Минэнерго РК

    Как сообщил депутат Едил Жанбыршин, соглашение предусматривает следующие направления:

    • привлечение займов, гарантий и иных инструментов финансирования из Фонда международного развития ОРЕС;
    • предоставление налоговых и иных преференций Фонду;
    • защита прав Фонда и его бенефициаров;
    • обеспечение возможности конвертации валюты и свободного перечисления средств;
    • определение статуса и режима Фонда, присвоение ему привилегий и иммунитетов.

    Комитет Мажилиса готов подготовить заключение по этому законопроекту.            

    Теги:
    ОПЕК Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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