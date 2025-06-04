15:12, 04 Июнь 2025 | GMT +5
Фонд ОПЕК получит налоговые преференции и иммунитеты в Казахстане
Мажилис принял в работу законопроект «О ратификации Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между Правительством РК и Фондом международного развития ОРЕС», передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил депутат Едил Жанбыршин, соглашение предусматривает следующие направления:
- привлечение займов, гарантий и иных инструментов финансирования из Фонда международного развития ОРЕС;
- предоставление налоговых и иных преференций Фонду;
- защита прав Фонда и его бенефициаров;
- обеспечение возможности конвертации валюты и свободного перечисления средств;
- определение статуса и режима Фонда, присвоение ему привилегий и иммунитетов.
Комитет Мажилиса готов подготовить заключение по этому законопроекту.