Фонд медстрахования объявил закуп медицинских услуг на 2021 год

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фондом социального медицинского страхования объявлен закуп на основной объем медицинских услуг по пакетам гарантированной бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС) на 2021 год на сумму около 1,5 трлн тенге, с прогнозным увеличением этой суммы в среднем на 20%, передает корреспондентом МИА «Казинформ».

Так, на следующий год с учетом возросшей потребности населения и эпидемиологической ситуации в стране, прогнозируется увеличение объемов закупа медицинской помощи. В пакете ГОБМП это касается медицинской помощи для пациентов с инфекционными заболеваниями, с онкологией. Для застрахованного населения увеличатся объемы специализированной медицинской помощи, в том числе в сельской местности, дорогостоящих высокотехнологических услуг.

«Фонд объявил о начале приема заявок на основной планируемый объем медицинских услуг на 2021 год от медицинских организаций страны. Проведение закупа в декабре этого года, позволит обеспечить медицинской помощью население, начиная с 1 января 2021 года», - отметили в ФСМС.

Стоит отметить, что в начале 2020 года с введением социального медстрахования бюджет системы здравоохранения составил 1,6 трлн тенге с увеличением объемов медицинской помощи в 1,5 раза. В этом году впервые за счет средств ОСМС было предусмотрено финансирование школьной медицины, значительно расширены объемы финансирования консультативно-диагностической помощи - в шесть раз, 183,8 млрд тенге. Наряду с тем, с введением ОСМС возросли объемы финансирования восстановительного лечения и медицинской реабилитации в восемь раз до 55,7 млрд тенге; в два раза увеличилось финансирование стационарозамещающей помощи – 50,3 млрд тенге.

Напомним, что в закупах Фонда медстрахования на 2020 год приняли участие 1 296 поставщиков медицинских услуг, из них 691 государственная медорганизация (53%), 605 – частных (47%).

Фонд как единый стратегический закупщик перешел к электронному формату закупа услуг. Для этого совместно с АО «Центр электронных финансов» был запущен веб-портал закупа медицинских услуг fms.ecc.kz. Электронный формат закупа позволяет обеспечить прозрачность процедуры, а также минимизирует риски возникновения ошибок, исключает бумажный документооборот. Все это упрощает процедуры закупа как для Фонда, так и для медицинских организаций.

В настоящее время на веб-портале опубликовано объявление, в ответ на которое поставщики, включенные в базу данных потенциальных поставщиков, подают заявки на участие в конкурсе. Далее комиссия рассматривает заявки. После чего на веб-портале автоматически формируется протокол итогов, который передается в информационные системы здравоохранения для заключения договоров между поставщиком и Фондом.

Прием заявок осуществляется с 9:00 часов 7 декабря 2020 года до 18:30 часов 14 декабря 2020 года.

Также на официальном YouTube-канале Фонда (ОСМС в Казахстане) размещена запись по обучению подачи заявки поставщиками в электронном формате на веб-портале закупа медицинских услуг www.youtube.com/watch?v=MNiqdHmtVec