Фонд Кулибаева строит в Жанаозене спорткомплекс международного класса

Комплекс строится на территории площадью 3,87 гектара. Согласно плану, объект будет сдан в эксплуатацию в течение девяти месяцев. Общая стоимость проекта составляет 1,5 миллиарда тенге. В здании предусмотрены многофункциональные спортивные залы, раздевалки, душевые, складские и технические помещения, административные кабинеты, а также современная система видеонаблюдения и противопожарной безопасности. Проект отвечает всем требованиям доступности и направлен на массовое вовлечение населения в занятия спортом.

Строительство реализуется в контексте поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, озвученного в Послании народу Казахстана:

«Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и, конечно, детям. В каждой области, крупных районных центрах следует открыть спортивные секции».

Фото: Фонд «Halyk»

Инициатором этого масштабного строительства выступил один из крупнейших благотворительных фондов страны — фонд Halyk Тимура Кулибаева

Проект стал конкретным примером того, как частная инициатива способна эффективно реализовывать государственные приоритеты в сфере спорта и социальной политики. В густонаселенном Жанаозене, где значительную часть населения составляют дети и молодежь, появление такого центра особенно актуально.

Комплекс создаст возможности для бесплатных спортивных занятий для всех возрастов, в том числе для школьников и подростков. Здесь планируется открытие секций по различным видам спорта, создание условий для профессиональных тренировок, а также проведение локальных и региональных соревнований. Проект также предполагает создание новых рабочих мест и инфраструктуры для активного досуга.

Фото: Фонд «Halyk»

— Выражаем искреннюю благодарность фонду Halyk за поддержку в строительстве такого современного спортивно-оздоровительного комплекса для молодежи и жителей Жанаозена. Уверены, что этот объект не только укрепит социальную инфраструктуру города, но и станет мощным стимулом для популяризации здорового образа жизни и интереса к спорту среди подрастающего поколения. Мы всегда готовы создавать все условия для светлого будущего нашей молодежи, — отметил аким города Жанаозен Жансейт Кайнарбаев

По словам директора фонда Halyk Сагинбека Шункеева, поддержка устойчивого развития регионов остается приоритетом фонда.

— Особое внимание мы уделяем проектам, направленным на молодежь, ведь именно молодое поколение — опора будущего Казахстана. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса — это стратегическая инициатива, способствующая укреплению общественного здоровья и повышению социального благополучия, — сказал он.

Фото: Фонд «Halyk»

С 2023 года фонд направил около 5 миллиардов тенге на развитие Мангистауской области. Средства инвестируются в реализацию инфраструктурных и социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения региона.

Среди наиболее значимых инициатив фонда — возрождение зернового терминала в Бейнеу, установка опреснительных установок в селах Акшукур и С. Шапагатова, благодаря которым более 25 тысяч человек получили доступ к чистой питьевой воде. Кроме того, фонд инициировал строительство современных детских и футбольных площадок в Жанаозене, создавая тем самым благоприятные условия для физического развития детей и молодежи.

В фонде подчеркивают, что спорткомплекс в Жанаозене — это не просто здание. Это пространство, где формируются жизненные навыки, сила воли и дисциплина. Это шаг к формированию здоровой и активной нации.