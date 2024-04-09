Фонд «Қазақстан халқына» увеличит помощь пострадавшим от паводков до 10 млрд тенге

Фонд «Қазақстан халқына» увеличит размер помощи для пострадавших от паводков до 10 млрд тенге, предает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу фонда.

Попечительский совет Фонда «Қазақстан халқына» рассмотрел вопрос об оказании помощи в ряде регионов страны, пострадавших в результате паводков.

Было принято во внимание, что ранее Фонд анонсировал выделение 5 млрд тенге для строительства 200 домов в сельской местности. Учитывая масштабы стихии и ее последствия, попечительский совет Фонда утвердил решение о выделении на эти цели всего 10 млрд тенге.

Кроме этого, все пожертвования, поступившие от юридических и физических лиц на счета Фонда в период с 1 по 30 апреля, будут направлены на строительство домов пострадавшим. По состоянию на 9 апреля от граждан и компаний поступило 970 млн тенге.

За счет средств Фонда и собранных денег возможно построить более 430 домов. При активном участии новых доноров, Фонд рассчитывает существенно увеличить их количество.

— Учитывая, что потребность в восстановлении жилья, разрушенного стихией, намного выше, Фонд «Қазақстан халқына» еще раз обращается к неравнодушным гражданам и юридическим лицам с призывом о поддержке инициативы Главы государства по сбору средств для оказания помощи пострадавшим. Фонд просит использовать для пожертвований счета и реквизиты, указанные только на официальном веб-сайте Фонда https://qazaqstanhalqyna.kz/ru/donors.html, — говорится в сообщении пресс-службы.

Для физических лиц переводы доступны в мобильных приложениях банков в разделе «благотворительность».

Подробный отчет с указанием доноров и размеров пожертвований, а также информация о ходе строительства будет размещаться на сайте Фонда.