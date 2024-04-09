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    12:14, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Фонд «Қазақстан халқына» увеличит помощь пострадавшим от паводков до 10 млрд тенге

    благотворительность, помощь
    Фото: freepik.com

    Фонд «Қазақстан халқына» увеличит размер помощи для пострадавших от паводков до 10 млрд тенге, предает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу фонда.

    Попечительский совет Фонда «Қазақстан халқына» рассмотрел вопрос об оказании помощи в ряде регионов страны, пострадавших в результате паводков.

    Было принято во внимание, что ранее Фонд анонсировал выделение 5 млрд тенге для строительства 200 домов в сельской местности. Учитывая масштабы стихии и ее последствия, попечительский совет Фонда утвердил решение о выделении на эти цели всего 10 млрд тенге.

    Кроме этого, все пожертвования, поступившие от юридических и физических лиц на счета Фонда в период с 1 по 30 апреля, будут направлены на строительство домов пострадавшим. По состоянию на 9 апреля от граждан и компаний поступило 970 млн тенге.

    За счет средств Фонда и собранных денег возможно построить более 430 домов. При активном участии новых доноров, Фонд рассчитывает существенно увеличить их количество.

    — Учитывая, что потребность в восстановлении жилья, разрушенного стихией, намного выше, Фонд «Қазақстан халқына» еще раз обращается к неравнодушным гражданам и юридическим лицам с призывом о поддержке инициативы Главы государства по сбору средств для оказания помощи пострадавшим. Фонд просит использовать для пожертвований счета и реквизиты, указанные только на официальном веб-сайте Фонда https://qazaqstanhalqyna.kz/ru/donors.html, — говорится в сообщении пресс-службы.

    Для физических лиц переводы доступны в мобильных приложениях банков в разделе «благотворительность».

    Подробный отчет с указанием доноров и размеров пожертвований, а также информация о ходе строительства будет размещаться на сайте Фонда.

    — Фонд в качестве плательщика обеспечит контроль за целевым расходованием средств. Работа по выбору населенных пунктов, места строительства и предоставлению земельных участков, определению подрядчиков в лице строительных компаний, будет проводиться совместно с местными исполнительными органами, которые выступят в качестве заказчиков строительства, — написали в Фонде.

    Теги:
    Фонд «Қазақстан халқына» Регионы Казахстана Гуманитарная помощь Жилье Строительство Благотворительность Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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