Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства будет присоединен к Аграрной кредитной корпорации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

Во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по сокращению численности дочерних компаний Холдинга принято решение о присоединении АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (ФФПСХ) к АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК). В АКК будут переданы функции ФФПСХ по кредитованию микробизнеса, страхованию в растениеводстве и функции агента по «Сельской ипотеке» в рамках проекта «С дипломом в село», в Фонд «Даму» — функции ФФПСХ по гарантированию кредитов.

Реорганизация позволит сельхозтоваропроизводителям получать кредиты по принципу «одного окна» на базе широкой филиальной сети АКК. При этом будут сохранены действующие условия финансирования субъектов АПК. Участники заседания утвердили отчет по рискам за II квартал текущего года, а также изменения и дополнения в Положения о Правлении, Совете директоров, Корпоративном секретаре и Службе Корпоративного секретаря Холдинга.