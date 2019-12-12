Фонд Елбасы отметил авторов лучших литературных работ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Назарбаев центре прошла V церемония награждения победителей литературного конкурса «Алтын тобылғы», передает МИА «Казинформ».

Конкурс Фонда Первого Президента РК – Елбасы ежегодно проводится для молодых поэтов и писателей в возрасте от 18 до 35 лет. Проект нацелен на содействие повышению интереса к современной литературе, стимулирование творческой деятельности молодых людей.

Каждый год интерес к конкурсу неуклонно возрастает. В текущем году подано 170 работ, тогда как в 2015-м было заявлено 120 произведений.

Отбор лучших работ в этом году проводился в рамках пяти номинаций. Это: «Лучшая проза года», «Лучшая поэзия года», «Лучшее детское произведение года», «Лучшая драматургия года», а также специальная номинация «Лучшее произведение, посвященное году молодежи «Ұлы даланың жасампаз ұрпағы».

Жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры страны, журналисты и литераторы, оценивали работы, выделяя художественный стиль изложения, глубину эмоционального и эстетического воздействия, последовательность мысли авторов, оригинальность идеи и так далее.

Подводя итоги конкурса во время торжественной церемонии вручения наград, исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы Асет Исекешев отметил: «В своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что для успешного развития страны важно сохранять национальную идентичность, наши традиции, культуру. Убежден, что это возможно, в том числе, при поддержке такой талантливой творческой молодежи, как финалисты конкурса «Алтын тобылғы». Со своей стороны, Фонд Елбасы реализует целый ряд инициатив для нашей молодежи. Это хорошие возможности проявить себя. Победителям нашего конкурса желаю новых творческих успехов!».

Авторам лучших работ Асет Орентаевич, депутаты Парламента Казахстана, видные общественные деятели, деятели культуры и искусства вручили заслуженные награды.

По итогам конкурса «Алтын тобылғы» победителями признаны:

- в номинации «Лучшая проза года» - Канат Әбілқайыр, Досхан Жылқыбай;

- «Лучшее детское произведение года» - Марат Сейлханов, Асылан Тілеген, Мирас Асан.

Каждый из вышеназванных победителей получил по 1 миллиону тенге.

По 2 миллиона тенге завоевали лауреаты номинаций «Лучшая поэзия года» и «Лучшая драматургия года». Ими стали - Бекзат Смадияров и Аршын Нурбаков.

А в номинации «Лучшее произведение, посвященное году молодежи «Ұлы даланың жасампаз ұрпағы», победил Нүртас Тұрғанбек. Ему был вручен сертификат на сумму 3 миллиона тенге.



























