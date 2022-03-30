Фонари горят днем в Алматы: куда обращаться

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы ответил, почему фонари горят в дневное время и куда обращаться в таких случаях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дневное включение фонарей производится из-за необходимости проведения ремонтных работ для восстановления линий наружного освещения города и устранения дефектов, выявленных во время ночного дежурства», - сообщили в пресс-службе акимата.

В случае обнаружения горящих в дневное время фонарей жители города могут обращаться в диспетчерскую службу ГКП «Алматы қала жарық» по телефонам: 300-75-41, 300-75-42, заявки принимаются круглосуточно и без выходных.

Также об отключении уличных фонарей можно сообщить, написав на страницы ГКП «Алматы Қала Жарық» в Instagram и Facebook.

«Если во дворах, парках, скверах, на тротуарах, автомобильных дорогах и в других общественных местах не работают уличные фонари, просим обращаться в диспетчерскую службу ГКП «Алматы Қала Жарық» по телефонам: 300-75-41, 300-75-42, заявки принимаются круглосуточно и без выходных», - добавили в акимате.

Ранее в акимате Алматы рассказали, сколько улиц остается без освещения.