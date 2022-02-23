ФОК и двенадцать футбольных полей должны открыться в одном из районов Карагандинской области в этом году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области в этом году должно завершиться строительство по спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі» физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ботакара и 12 футбольных полей. А также начнутся работы по возведению современного ФОКа в селе имени Габидена Мустафина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О развитии массового спорта, итогах социально-экономического развития за прошлый год и планах на нынешний рассказал на брифинге Региональной службы коммуникаций аким Бухар-Жырауского района Сержан Аймаков.

«Охват спортом и физической культурой в районе составляет 32,8%. В прошлом году мы открыли различные спортивные секции в селах Умиткер, Самарканд, Кызылкайын, Тогызкудук, Кызылжар, Жанаозен, Белагаш, Акбел. В Курылысе и Акбеле появились два многофункциональных корта, в Тогызкудыке – футбольное поле, а в Петровке – площадка Street Workout. Кроме строительства двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Ботакаре и Габидена Мустафина, в этом году мы планируем открыть 12 небольших футбольных полей в селах, а также площадку Street Workout в Кокпекты и баскетбольно-волейбольную площадку – в Каракудуке. Расходы на создание спортивной инфраструктуры увеличатся в три раза», – сообщил Сержан Аймаков.

Также в прошлом году район приобрел передвижной аптечный пункт, который обеспечивает лекарственными средствами жителей отдаленных сел. В этом году в Кызылжаре и Каракудуке построят фельдшерско-акушерские пункты.

Глава района отметил, что основной проблемой остается нехватка качественной питьевой воды. На сегодняшний день доступ к ней имеют жители 51 населенного пункта, или 92,7%.

«С прошлого года идет строительство сетей в десяти населенных пунктах района: в поселках Ботакара, Кушокы, в селах Жанаталап, Самарканд, Асыл, Кызылжар, Сартобе, Доскей, Семизбуга, Суыксу. Ввод в эксплуатацию объектов планируется в этом году с охватом централизованным водоснабжением до 97,7 населения. Обеспечение сельских потребителей качественной питьевой водой является одной из приоритетных задач. В течение пяти лет мы должны обеспечить 100% сел района чистой питьевой водой», – добавил Сержан Аймаков.



