ФОК для лиц с особыми потребностями построят в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Физкультурно-оздоровительный комплекс для лиц с особыми потребностями построят в городе Костанае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.

«Сегодня в ходе объезда города Костаная осмотрел площадку для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) для лиц с ограниченными возможностями.

В ФОКе планируется оборудовать игровой, тренажерный и борцовский залы. Пропускная способность достигнет 48 человек в час. Общая стоимость строительства составляет 400 млн тенге», - рассказал аким области.

После глава региона осмотрел ход строительства жилого дома по проспекту Кобланды батыра. В девятиэтажном жилом доме по плану будет 108 квартир. На данный момент ведутся работы по кладке кирпича второго этажа. Ввести дом в эксплуатацию планируется в декабре этого года, сообщил аким.

«Также осмотрел ход строительства домов в микрорайонах «Аэропорт» и «Кунай». В микрорайоне «Кунай» на текущий момент на 7 объектах ведется монтаж кровли. На остальных объектах ведутся запланированные работы. В текущем году в данном микрорайоне будет построено 19 многоэтажных жилых домов. Еще строительства 11 многоэтажных жилых домов планируется в текущем году.

Дал поручение акиму Костаная К.Ж. Ахметову завершить запланированные работы качественно и в указанный срок», - отметил Архимед Мухамбетов.