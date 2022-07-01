1 Июля 2022 02:41

ФОК для лиц с ограниченными возможностями строят в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе, в микрорайоне Батыс-2, строят специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс для людей с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С ходом строительства ознакомился аким области Ондасын Уразалин.

В специализированном физкультурно-оздоровительном комплексе все адаптировано под нужды взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. К примеру, в бассейне будет специальный спуск для коляски. Объект будет сдан в эксплуатацию в следующем году. Общая площадь комплекса составит 4800 квадратных метров.Стоимость ФОКа– 2,1 млрд тенге.

По словам руководителя управления физической культуры и спорта Евгения Гончарова, комплекс можно смело назвать уникальным в масштабе страны. С его вводом в эксплуатацию в разы увеличится охват спортом взрослых и детей с ограниченными возможностями. В комплексе также будет базироваться спортклуб для людей с ограниченными физическими возможностями.

Аким области в ходе беседы с представителями порядной организации подчеркнул важность этого проекта и поручил уполномоченным госорганам держать ход строительства на строгом контроле.

Также в жилом массиве Есет батыр строится крупный реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями, который будет открыт в 2023 году.

Завершается строительство и оснащение центра настольного тенниса. Ввод в эксплуатацию спортивного объекта запланирован на сентябрь этого года. Представитель компании-застройщика ТОО West build Алексей Холод заверил, что работы будут завершены в срок. Все корты центра будут оснащены сертифицированным оборудованием европейского производства. Это позволит готовить здесь профессиональных спортсменов разных возрастных категорий и проводить соревнования международного, мирового уровней.

Аким области подчеркнул, что действующие в городе секции по теннису продолжат работу.

«Наша цель – обеспечить гражданам шаговую доступность к объектам спортивной инфраструктуры», - сказал О. Уразалин.