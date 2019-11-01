ФНБ «Самрук-Қазына» и акимат Алматы подписали меморандум о сотрудничестве
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялась встреча по вопросам развития города председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова и акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ФНБ «Самрук-Қазына» и акимат Алматы подписали меморандум о сотрудничестве по реализации проектов в энергетической, информационно-коммуникационной, социальной сферах.
Меморандум включает в себя такие направления, как развитие энергетического комплекса, электронной торговли и почтовой сети, информационно-коммуникационной инфраструктуры, импортозамещения и местного содержания, а также содействие предпринимателям Алматы в участии в закупках группы фонда.
Глава фонда отметил, что в целях развития импортозамещения и местного содержания «Самрук-Қазына» будет производиться отбор проектов по созданию новых производств в Алматы.
«Мы проводим изучение тех товаров, которые не производятся в Казахстане, и, если инвестор запускает производство, мы обеспечиваем закупки. Поддержка таких проектов фондом будет осуществляться через подписание оффтейк-договоров, то есть механизм долгосрочных заказов с предоплатой», — сказал председатель правления ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов.
В рамках улучшения качества услуг мобильной связи в Алматы фонд намерен обеспечить в 2019-2020 годы запуск 37 базовых станций стандарта 2G/3G, 26 базовых станций стандарта 4G и к 2021 году пилота стандарта 5G.
Аким Алматы отметил практическую составляющую подписанного документа.
«Меморандум содержит конкретные меры по укреплению сотрудничества бизнес-сообщества города с компаниями фонда. Наши предприниматели готовы поставлять высококачественную продукцию для нужд ФНБ «Самрук-Қазына». Безусловно, укрепление контактов даст большую поддержку развитию экономики Алматы и повышению качества жизни алматинцев», — сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
Меморандум предусматривает также определение единой технической политики перспективного развития систем теплоснабжения и электроснабжения, содействие развитию МСБ, занятости и поддержки талантливой молодежи, улучшение качества услуг мобильной связи и обеспечение качественного высокоскоростного доступа к сети интернет.
Вместе с тем стороны будут сотрудничать в расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, решении вопросов социальной сферы, применения мер по развитию города Алматы как «умного» города, автоматизации ЖКХ и обеспечения мониторинга безопасности.
В социальной сфере согласно меморандуму будут решены вопросы по направлениям профилактики социального сиротства, безмедикаментозной коррекции аутизма, юридической поддержки устройства детей в семью, популяризации спорта и здорового образа жизни, материально-технического оснащения коррекционных школ и детсадов, больниц паллиативной помощи, противотуберкулезных диспансеров.
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 ноября
- Сахарный завод построят в Павлодарской области
- Ряд зданий в центре Алматы останутся без холодной воды
- Студенты из многодетных семей будут получать стипендию в Туркестанской области
- Врачи–кардиохирурги спасли жизнь многодетной маме в Алматы
- Сколько детей ежегодно рождается «из пробирки» в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана