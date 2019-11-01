ФНБ «Самрук-Қазына» и акимат Алматы подписали меморандум о сотрудничестве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялась встреча по вопросам развития города председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова и акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ФНБ «Самрук-Қазына» и акимат Алматы подписали меморандум о сотрудничестве по реализации проектов в энергетической, информационно-коммуникационной, социальной сферах.

Меморандум включает в себя такие направления, как развитие энергетического комплекса, электронной торговли и почтовой сети, информационно-коммуникационной инфраструктуры, импортозамещения и местного содержания, а также содействие предпринимателям Алматы в участии в закупках группы фонда.





Глава фонда отметил, что в целях развития импортозамещения и местного содержания «Самрук-Қазына» будет производиться отбор проектов по созданию новых производств в Алматы.





«Мы проводим изучение тех товаров, которые не производятся в Казахстане, и, если инвестор запускает производство, мы обеспечиваем закупки. Поддержка таких проектов фондом будет осуществляться через подписание оффтейк-договоров, то есть механизм долгосрочных заказов с предоплатой», — сказал председатель правления ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов.

В рамках улучшения качества услуг мобильной связи в Алматы фонд намерен обеспечить в 2019-2020 годы запуск 37 базовых станций стандарта 2G/3G, 26 базовых станций стандарта 4G и к 2021 году пилота стандарта 5G.





Аким Алматы отметил практическую составляющую подписанного документа.

«Меморандум содержит конкретные меры по укреплению сотрудничества бизнес-сообщества города с компаниями фонда. Наши предприниматели готовы поставлять высококачественную продукцию для нужд ФНБ «Самрук-Қазына». Безусловно, укрепление контактов даст большую поддержку развитию экономики Алматы и повышению качества жизни алматинцев», — сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Меморандум предусматривает также определение единой технической политики перспективного развития систем теплоснабжения и электроснабжения, содействие развитию МСБ, занятости и поддержки талантливой молодежи, улучшение качества услуг мобильной связи и обеспечение качественного высокоскоростного доступа к сети интернет.

Вместе с тем стороны будут сотрудничать в расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, решении вопросов социальной сферы, применения мер по развитию города Алматы как «умного» города, автоматизации ЖКХ и обеспечения мониторинга безопасности.

В социальной сфере согласно меморандуму будут решены вопросы по направлениям профилактики социального сиротства, безмедикаментозной коррекции аутизма, юридической поддержки устройства детей в семью, популяризации спорта и здорового образа жизни, материально-технического оснащения коррекционных школ и детсадов, больниц паллиативной помощи, противотуберкулезных диспансеров.