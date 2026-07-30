FlyArystan попросил пассажиров заранее выезжать в аэропорт Тамчы на Иссык-Куле

Пассажирам, вылетающим из аэропорта Тамчы на Иссык-Куле, рекомендуют заранее выезжать в аэропорт из-за временных ограничений движения транспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу FlyArystan.

По информации авиакомпании, с 30 июля по 2 августа в регионе будут действовать временные ограничения движения в связи с проведением международного спортивного мероприятия. Они затронут в том числе маршрут Чолпон-Ата — аэропорт Тамчы.

В FlyArystan призвали пассажиров учитывать возможные изменения дорожной ситуации и прибывать в аэропорт не менее чем за три часа до вылета, чтобы своевременно пройти все предполетные процедуры и не опоздать на рейс.

Ранее сообщалось, что Минтранспорта предложило обновить правила авиаперевозок в Казахстане.