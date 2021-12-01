Флаг зимнего спортивного сезона торжественно подняли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На лыжероллерной трассе в Нур-Султане состоялось открытие зимнего сезона, посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан, а также Дню Первого Президента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

В мероприятии приняли участие министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова, заместитель акима города Нур-Султана Асхат Оралов и председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Самат Ергалиев.

После церемонии открытия министр Актоты Рахметуллаевна дала участникам «старт». Любительскую лыжную гонку открыл председатель Комитета по спорту и физической культуры Республики Казахстан Самат Ергалиев, который вместе с участниками преодолел километр. Кроме того, в рамках мероприятия был организован телемост с 17 городами страны, а начало массового соревнований транслировалось в прямом эфире на телеканале «Хабар24».

«Добрый день, уважаемые любители спорта! Сегодня открытие зимнего сезона в стране совпадает с Днем Первого Президента страны. Поздравляю всех с этим знаменательным днем и 30-летием Независимости страны! В стране стремительно развивается массовый спорт. Это очень радует. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу Казахстана уделил особое внимание развитию массового спорта. Именно это направление важно развивать для укрепления здоровья во время пандемии», - сказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Также в рамках данного мероприятия были организованы соревнования по таким видам спорта, как: лыжные гонки, поднятие гири, армрестлинг, перетягивание каната и поясная борьба. Несмотря на непогоду в столице, на соревнования собралось около 600 человек. Победители и призеры каждой возрастной группы были награждены дипломами, медалями и ценными призами.

«Сегодня мы с семьей приехали посмотреть на открытие зимнего сезона. Несмотря на сегодняшнюю прекрасную погоду, соревнования проходят с соблюдением всех санитарных норм. Очень классное мероприятие, на высшем уровне. В этом соревновании участвует моя внучка. Желаю всем участникам, в том числе и внучке, участвующей в лыжных гонках, удачи. От всей души поздравляю всех с Днем Первого Президента»,– сказал житель столицы Жангабыл Куптенов.

Мероприятие, организованное Министерством культуры и спорта Республики Казахстан при поддержке акимата города Нур-Султан, прошло с соблюдением санитарных норм.