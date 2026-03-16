Флаг Казахстана признали лучшим среди государственных флагов мира на Reddit
Пользователи Reddit признали флаг Казахстана самым красивым в мире по итогам онлайн-турнира Flags of the World Tournament, передает корреспондент агентства Kazinform.
Во время голосования Flags of the World Tournament участники платформы выбирали наиболее красивый государственный флаг. По итогам финального раунда победителем стал флаг Казахстана.
— Казахстан — наш чемпион! Вы все проголосовали и решили, что это лучший флаг в мире, — говорится в публикации.
В финале он обошел флаг Кирибати, который занял второе место. Третье место по итогам голосования досталось флагу Бутана.
Турнир проходил в формате сетки на выбывание, где пользователи сравнивали флаги разных стран и выбирали победителя в каждом раунде. В голосовании участвовали десятки флагов государств со всего мира.
В число фаворитов турнира также вошли Сейшельские острова, Великобритания, Бразилия, Шри-Ланка, Ямайка и Папуа — Новая Гвинея, которые дошли до поздних стадий голосования.
