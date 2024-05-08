Флаг Казахстана поднят на Голанских высотах

На миротворческой базе Фауар на Голанских высотах состоялась торжественная церемония поднятия флага Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

Это историческое для страны событие состоялось в День защитника Отечества и образования Вооруженных сил РК.

Фото: Министерство обороны РК

В торжественном мероприятии приняли участие командующий миссии генерал-лейтенант Курмал Нирмал и руководители миротворческих контингентов, действующих в ее составе.

Фото: Министерство обороны РК

Напомним, ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельное развертывание и выполнение миротворческой миссии. Это значит, что впервые в истории миротворческой деятельности Казахстана национальный контингент примет самостоятельное участие в миротворческой операции ООН. Самостоятельное участие, в том числе, предполагает использование своей военной техники, вооружения и имущества.

В соответствии с мандатом миссии ООН на Голанских высотах 139 казахстанцев выполняют задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.

— Представлять Казахстана за пределами государства — большая честь и ответственность, — отметил командир национального миротворческого контингента подполковник Жигер Аипов. — Пусть небесно-голубой флаг нашей страны будет символом мира, стабильности и надежды на лучшее будущее.

Казахстанский миротворческий контингент, являясь ротой резерва командующего миссии, выполняет задачи по патрулированию в зоне ответственности, охране, усилению блокпостов и разминированию взрывоопасных предметов. Личный состав миротворческой роты располагается на базе Фауар, где находится штаб миссии.