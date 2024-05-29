Флаг Казахстана осквернил житель Туркестанской области

В Туркестанском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Сауранского района, осквернившего Государственный флаг РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подсудимый сфотографировал и загрузил в Сеть Государственный флаг, вывешенный на центральной улице в селе Ибата Сауранского района, и написал под постом слова, оскорбляющие Государственный флаг.

Затем он удалил опубликованный пост из-за большого количества недовольных комментариев читателей. Преступные действия нашли полное подтверждение приложенными к материалам дела документами.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 372 УК РК надругательство над государственными символами Республики Казахстан. По приговору суда он получил 1 год ограничения свободы.