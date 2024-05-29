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    19:53, 28 Май 2024 | GMT +6

    Флаг Казахстана осквернил житель Туркестанской области

    флаг суд
    Фото: Kazinform

    В Туркестанском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Сауранского района, осквернившего Государственный флаг РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Подсудимый сфотографировал и загрузил в Сеть Государственный флаг, вывешенный на центральной улице в селе Ибата Сауранского района, и написал под постом слова, оскорбляющие Государственный флаг.

    Затем он удалил опубликованный пост из-за большого количества недовольных комментариев читателей. Преступные действия нашли полное подтверждение приложенными к материалам дела документами.

    Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 372 УК РК надругательство над государственными символами Республики Казахстан. По приговору суда он получил 1 год ограничения свободы.

    - Меру пресечения в виде содержания под стражей изменили на расписку о невыезде и надлежащем поведении, мужчина освобожден из-под стражи из зала суда. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили уже в пресс-службе Туркестанского областного суда.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Суды Борьба с преступностью Криминал
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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