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    ФК «Атырау» пополнил состав еще одним иностранным футболистом

    Футбольный клуб «Атырау» подписал контракт с ганским полузащитником Эбенезером Офори, передает корреспондент Kazinform.

    Эбенезер Офори
    Фото: пресс-служба ФК "Атырау"

    За свою профессиональную карьеру 31-летний футболист успел выступить в чемпионатах Швеции, Германии, США, Дании и Литвы. В частности, он защищал цвета таких клубов, как шведский «АИК», немецкий «Штутгарт» и американский «Нью-Йорк Сити».

    В активе опытного хавбека 10 матчей и один забитый мяч в составе национальной сборной Ганы.

    На данный момент в основном составе ФК «Атырау» числится 26 игроков. Шестеро из них пополнили ряды команды в ныне проходившем летнем трансферном окне. При этом пятеро из новичков — легионеры, и лишь один — казахстанский футболист.

    Ранее сообщалось, что кокшетауский футбольный клуб «Окжетпес» объявил о подписании контракта с 27-летним бразильским полузащитником Марсиньо Веласко.

    Атырау Спорт Футбол Регионы Казахстана
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
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