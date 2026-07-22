ФК «Атырау» пополнил состав еще одним иностранным футболистом

За свою профессиональную карьеру 31-летний футболист успел выступить в чемпионатах Швеции, Германии, США, Дании и Литвы. В частности, он защищал цвета таких клубов, как шведский «АИК», немецкий «Штутгарт» и американский «Нью-Йорк Сити».

В активе опытного хавбека 10 матчей и один забитый мяч в составе национальной сборной Ганы.

На данный момент в основном составе ФК «Атырау» числится 26 игроков. Шестеро из них пополнили ряды команды в ныне проходившем летнем трансферном окне. При этом пятеро из новичков — легионеры, и лишь один — казахстанский футболист.

Ранее сообщалось, что кокшетауский футбольный клуб «Окжетпес» объявил о подписании контракта с 27-летним бразильским полузащитником Марсиньо Веласко.