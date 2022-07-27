27 Июля 2022 01:03

ФК «Тобол» победил клуб из Гибралтара в матче Лиги конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Костанайский футбольный клуб «Тобол» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций обыграл на выезде гибралтарский «Линкольн Ред Импс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанский клуб был фаворитом. Игра проходила на встречных курсах, только мастерство Зорана Тошича позволило костанайцам выйти вперед, когда он вбежал в штрафную, пройдя игроков соперника и отправил мяч под перекладину. После перерыва хозяева больше владели мячом, гости же перешли на контратаки, в итоге чемпион Казахстана увез минимальную победу.

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Тобол» (Костанай, Казахстан) 0:1 (0:1).

«Тобол» вышел в третий отборочный раунд турнира, где сыграет с победителем пары «Тирана» (Албания) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина).

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Линкольн Ред Импс»: Коулинг, Уайзмен, Серджант, Лопеш, Тоскано, Ронан, Яхая, Уокер, Нано, Пенья, Гомес;

«Тобол»: Мокин, Аманович, Томашевич, Марочкин, Малый, Каиров, Жарынбетов, Йованчич, Тагыберген, Жаксылыков, Тошич.

Гол: Тошич 31 (0:1)

Первый матч: 0:2.

Ранее сообщалось, что алматинский «Кайрат» уступил венгерской «Кишварде» в матче Лиги конференций, а ФК «Астана» крупно проиграл в стартовом матче польскому «Ракуву».

Фото: пресс-служба ФК «Тобол»