РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:30, 08 Июль 2025 | GMT +5

    ФК «Ордабасы» объявил о назначении нового спортивного директора в Шымкенте

    Им стал экс-игрок национальной сборной Казахстана, уроженец Шымкента Танат Нусербаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ФК «Ордабасы» объявил о назначении нового спортивного директора в Шымкенте
    Фото: ФК «Ордабасы»

    Танат Нусербаев по праву считается одной из легенд казахстанского футбола и одним из самых быстрых игроков своего времени. Профессиональную карьеру он начал именно в «Ордабасы», где дебютировал в 2006 году в возрасте 18 лет и стал серебряным призером Кубка Казахстана.

    За годы выступлений на профессиональном уровне Танат провел 370 матчей, в которых отметился 86 голами и 34 результативными передачами. В разные годы он защищал такие клубы, как «Астана», «Тобол», «Туран», «Окжетпес» и «Ордабасы», выступал за молодежные и основную сборные Казахстана. В активе Нусербаева — участие в матчах Премьер-лиги, Кубка Казахстана, а также в квалификациях Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

    Кайрат Аширбеков, ранее занимавший пост спортивного директора, продолжит работу в структуре ФК «Ордабасы».

    На фоне назначения нового спортивного директора, клуб продолжает оставаться в центре внимания. Ранее сообщалось о возбуждении двух уголовных дел в отношении бывшего президента «Ордабасы» Бауыржана Абдубаитова, которого подозревают в растрате 2,3 млрд тенге. По версии следствия, он заключал многомиллионные контракты с игроками без согласования с советом директоров.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана ФК "Ордабасы" Назначения Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают