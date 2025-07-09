ФК «Ордабасы» объявил о назначении нового спортивного директора в Шымкенте

Танат Нусербаев по праву считается одной из легенд казахстанского футбола и одним из самых быстрых игроков своего времени. Профессиональную карьеру он начал именно в «Ордабасы», где дебютировал в 2006 году в возрасте 18 лет и стал серебряным призером Кубка Казахстана.

За годы выступлений на профессиональном уровне Танат провел 370 матчей, в которых отметился 86 голами и 34 результативными передачами. В разные годы он защищал такие клубы, как «Астана», «Тобол», «Туран», «Окжетпес» и «Ордабасы», выступал за молодежные и основную сборные Казахстана. В активе Нусербаева — участие в матчах Премьер-лиги, Кубка Казахстана, а также в квалификациях Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Кайрат Аширбеков, ранее занимавший пост спортивного директора, продолжит работу в структуре ФК «Ордабасы».

На фоне назначения нового спортивного директора, клуб продолжает оставаться в центре внимания. Ранее сообщалось о возбуждении двух уголовных дел в отношении бывшего президента «Ордабасы» Бауыржана Абдубаитова, которого подозревают в растрате 2,3 млрд тенге. По версии следствия, он заключал многомиллионные контракты с игроками без согласования с советом директоров.