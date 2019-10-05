Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:52
-
-
вчера 20:41
-
-
ФК «Кайрат» разгромил «Актобе» и сохранил лидерство в КПЛ
5 Октября 2019 21:34
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский ФК «Кайрат» разгромил «Актобе» в домашнем матче 29-го тура казахстанской премьер-лиги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме«Астана» неожиданно проиграла дома «Партизану» в матче Лиги Европы Казахстанские футболистки проиграли македонским в рамках квалификации ЧЕ-2021 Фанаты столичного футбола верят в возрождение «Жениса»
В рамках 29 тура казахстанской премьер-лиги по футболу алматинский «Кайрат» разгромил команду «Актобе» со счетом 6:0 на центральном стадионе Алматы.
Игра завершилась со счетом 6:0. В составе алматинцев отличились польский хавбек Конрад Вжещиньски, форвард сборной Венгрии Мартон Эппель, оформивший дубль, защитник Гафуржан Суюмбаев, украинский нападающий Адренисола Эсеола и капитан команды Бауыржан Исламхан.
Таким образом, «Кайрат» одержал 20 победу в чемпионате и тем самым сохранил за собой лидерство. В следующем туре «желто-черные» сыграют с «Астаной».
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Более 1500 жителей и гостей столицы приняли участие в благотворительном забеге «Адал Жүрек»
- Картой «Оңай» можно будет оплачивать услуги стоматологии в Алматы - Канат Байгоныров
- Международный турнир по казакша курес стартовал в Атырау
- Казахстанка Ходжабекова успешно стартовала на чемпионате мира по боксу
- Мемориальную доску народному писателю Шерхану Муртазе открыли в Алматы
- Казахстанка вышла в финал теннисного турнира в США
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047