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ФК «Кайрат» разгромил «Актобе» и сохранил лидерство в КПЛ

5 Октября 2019 21:34
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ФК «Кайрат» разгромил «Актобе» и сохранил лидерство в КПЛ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский ФК «Кайрат» разгромил «Актобе» в домашнем матче 29-го тура казахстанской премьер-лиги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках 29 тура казахстанской премьер-лиги по футболу алматинский «Кайрат» разгромил команду «Актобе» со счетом 6:0 на центральном стадионе Алматы.

Игра завершилась со счетом 6:0. В составе алматинцев отличились польский хавбек Конрад Вжещиньски, форвард сборной Венгрии Мартон Эппель, оформивший дубль, защитник Гафуржан Суюмбаев, украинский нападающий Адренисола Эсеола и капитан команды Бауыржан Исламхан.


Таким образом, «Кайрат» одержал 20 победу в чемпионате и тем самым сохранил за собой лидерство. В следующем туре «желто-черные» сыграют с «Астаной».


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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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