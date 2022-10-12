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ФК «Кайрат» опроверг информацию о передаче клуба акимату Алматы
12 Октября 2022, 18:44

ФК «Кайрат» опроверг информацию о передаче клуба акимату Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и средствах массовой информации появилась публикация о том, что Кайрат Боранбаев переписал ряд предприятий, в том числе футбольный клуб «Кайрат» в пользу акимата Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Клуб заявляет о том, что данная информация не соответствует действительности. Работа ФК «Кайрат» проводится в прежнем режиме, и все силы в данный момент направлены на подготовку к матчу 23-го тура чемпионата Республики Казахстан по футболу против ФК «Астана», который состоится 15 октября в 17:00 в Алматы на стадионе «Центральный», - сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

В марте этого года сообщалось о том, что Кайрат Боранбаев взят под стражу. Он является председателем наблюдательного совета ФК «Кайрат».


Фото: instagram.com/skazk1.dugali4a

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