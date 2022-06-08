8 Июня 2022 19:41

ФК «Кайрат» объявил имя нового главного тренера

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Кайрат» объявил, что главным тренером основной команды назначен Кирилл Кекер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе клуба сообщили , что Кирилл Кекер - один из самых успешных тренеров академии ФК «Кайрат», имеющий колоссальный опыт работы с молодыми игроками.

В сезоне 2017 подопечные К. Кекера выиграли первенство РК среди команд 2002 года рождения, стали победителями турнира памяти Нурлана Каппарова, завоевали серебряные медали на международном турнире в Валенсии и стали обладателями Кубка на турнире имени Сергея Квочкина.

С сезона 2019 по 2020 Кирилл Кекер был ассистентом главного тренера в основной команде «желто-черных» и завоевал золотые медали чемпионата. Cезон 2021 казахстанский специалист начал в статусе главного тренера «Кайрат-Жастар», а в июне назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Кайрат».

В январе 2022 года Кекер был назначен главным тренером ФК «Кайрат-Москва». Сейчас команда занимает 5 место в турнирной таблице ФНЛ-2 за один тур до завершения чемпионата.

До этого алматинскую команду возглавлял Курбан Бердыев.