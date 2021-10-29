Физрука обвинили в избиении пятиклассника в Алматы: она уволилась
«Там в новостях есть видео. Можно заметить, что никакого рукоприкладства не было. Но мать говорит, что учительница сильно ударила ребенка и он получил сотрясение мозга. Ребенок сейчас лежит в больнице. Но у нас в спортзале есть видеонаблюдение, по этому видео мы доказываем, что учительница не била ребенка», - говорит директор школы.
Директор добавила, что в понедельник учительница уволилась по собственному желанию. Сейчас неизвестно, вернется она или нет.
«Учительница по физической культуре у нас работала 21 год, руководила секцией гандбола. Под ее руководством наши девочки неоднократно занимали первые места в республиканских соревнованиях по гандболу, а в прошлом году третье место взяли. В городе и районе всегда были первыми, в целом во многих спортивных мероприятиях мы занимаем первые места. Сейчас у нас по физкультуре осталось шесть учителей», - рассказала директор.
По ее словам, раньше в школе таких случаев не было.
В управлении образования города сообщили, что проводится проверка.
«Управлением образования создана комиссия по проверке. По ее результатам будут приняты соответствующие меры реагирования. О результатах сообщим дополнительно после окончания проверки», - ответили в управлении образования.