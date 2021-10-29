Физрука обвинили в избиении пятиклассника в Алматы: она уволилась

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одном из казахстанских СМИ появилась новость о том, что ученик общеобразовательной школы №85 в Алматы попал в больницу после урока физкультуры, а мать ребенка обвинила учительницу в избиении. Директор данного образовательного учреждения Нинель Еркебаева прокомментировала случай и рассказала о педагоге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Там в новостях есть видео. Можно заметить, что никакого рукоприкладства не было. Но мать говорит, что учительница сильно ударила ребенка и он получил сотрясение мозга. Ребенок сейчас лежит в больнице. Но у нас в спортзале есть видеонаблюдение, по этому видео мы доказываем, что учительница не била ребенка», - говорит директор школы.

Директор добавила, что в понедельник учительница уволилась по собственному желанию. Сейчас неизвестно, вернется она или нет.

«Учительница по физической культуре у нас работала 21 год, руководила секцией гандбола. Под ее руководством наши девочки неоднократно занимали первые места в республиканских соревнованиях по гандболу, а в прошлом году третье место взяли. В городе и районе всегда были первыми, в целом во многих спортивных мероприятиях мы занимаем первые места. Сейчас у нас по физкультуре осталось шесть учителей», - рассказала директор.

По ее словам, раньше в школе таких случаев не было.

В управлении образования города сообщили, что проводится проверка.

«Управлением образования создана комиссия по проверке. По ее результатам будут приняты соответствующие меры реагирования. О результатах сообщим дополнительно после окончания проверки», - ответили в управлении образования.