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    15:02, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Физрука обвинили в избиении пятиклассника в Алматы: она уволилась

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одном из казахстанских СМИ появилась новость о том, что ученик общеобразовательной школы №85 в Алматы попал в больницу после урока физкультуры, а мать ребенка обвинила учительницу в избиении. Директор данного образовательного учреждения Нинель Еркебаева прокомментировала случай и рассказала о педагоге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Там в новостях есть видео. Можно заметить, что никакого рукоприкладства не было. Но мать говорит, что учительница сильно ударила ребенка и он получил сотрясение мозга. Ребенок сейчас лежит в больнице. Но у нас в спортзале есть видеонаблюдение, по этому видео мы доказываем, что учительница не била ребенка», - говорит директор школы.

    Директор добавила, что в понедельник учительница уволилась по собственному желанию. Сейчас неизвестно, вернется она или нет.

    «Учительница по физической культуре у нас работала 21 год, руководила секцией гандбола. Под ее руководством наши девочки неоднократно занимали первые места в республиканских соревнованиях по гандболу, а в прошлом году третье место взяли. В городе и районе всегда были первыми, в целом во многих спортивных мероприятиях мы занимаем первые места. Сейчас у нас по физкультуре осталось шесть учителей», - рассказала директор.

    По ее словам, раньше в школе таких случаев не было.

    В управлении образования города сообщили, что проводится проверка.

    «Управлением образования создана комиссия по проверке. По ее результатам будут приняты соответствующие меры реагирования. О результатах сообщим дополнительно после окончания проверки», - ответили в управлении образования.


    Теги:
    Образование Алматы Происшествия
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