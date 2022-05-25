Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в райцентре СКО
25 Мая 2022 21:09

Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в райцентре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Тимирязево Северо-Казахстанской области открыли современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Это уже пятый ФОК, построенный в районных центрах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов на своей странице в социальной сети сообщил, что строятся еще 5 комплексов.

«В Тимирязево рядом с ФОКом в прошлом году построили крытый хоккейный корт. По области уже открыто 6 хоккейных комплексов, идет строительство еще 2. ФОКи и корты стали местом притяжения спортсменов и детей. Сейчас в новых спортивных комплексах занимаются более тысячи сельских детей и подростков. Там проходят районные и областные соревнования по разным видам спорта. Пожилые люди и жители района посещают группы здоровья», - написал К.Аксакалов.

ФОК в Тимирязево должны были открыть еще в прошлом году. Строительство затянулось из-за роста цен на металл.

Буквально вчера назначили нового акима Тимирязевского района.


Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Александр Недовесов  не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос»
Лучший теннисист Казахстана дебютировал в парном разряде на «Ролан Гаррос»
Казахстанские юниоры выступят на «Ролан Гаррос»
Международные займы привлекут для строительства канализационной системы в Таразе
Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
Юный казахстанский теннисист пять месяцев лидирует в мировом рейтинге
Назначен главный тренер команды Казахстана по таеквондо
Лишь 72 % североказахстанских выпускников колледжей прошлого года трудоустроились

Лента новостей

Архив