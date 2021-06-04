Физкультурно-оздоровительный комплекс будет у сельчан пристоличного района

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Целиноградцы в скором времени будут посещать физкультурно-оздоровительный комплекс площадью порядка трех тысяч квадратных метров, расположенный в районном центре селе Акмол. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В спорткомплексе будут предусмотрены всё необходимое: бассейн, тренажёрные залы, универсальный игровой зал. В сутки в комплексе одновременно могут заниматься порядка 200 человек.

В просторном двухэтажном здании будет расположен универсальный игровой зал для занятии баскетболом, волейболом, и играть мини-футбол, два тренажёрных зала, один из которых предназначен для реабилитации людей с ограниченными возможностями. Также для любителей поплавать будет бассейн. Есть основные кабинеты: медицинский кабинет, раздевалки, инвентарная, тренерские, технические помещения.

Жители района с нетерпением ждут открытия первого физкультурно-оздоровительного комплекса села. У сельчан разных возрастов есть потенциал заниматься разными видами спорта.

По словам начальника строительного участка Сагынтая Кенжетаева, физкультурно-оздоровительный комплекс состоит из двух соединённых двухэтажных блоков Т-образной формы.

«На данном этапе производятся внешние работы, внутренняя отделка. Также налаживают отопление, вентиляцию, пожарную безопасность», – рассказал С. Кенжетаев.

Строительство комплекса была начато зимой по программе «Ауыл – ел бесігі». Сегодня установлен каркас здания из металлоконструкций, начат монтаж стеновых панелей. После завершения строительства будут созданы новые рабочие места для населения района.