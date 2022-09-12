Физкультурно-оздоровительные комплексы построят в жилых массивах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В управлении физической культуры и спорта города Нур-Султана проинформировали о ходе строительства и реконструкции спортивных сооружений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель столичного управления физической культуры и спорта Самат Жилкибаев, в городе функционируют 1016 спортивных сооружений, в том числе 32 крупных спортивных объекта, где занимаются более семи тысяч человек в день.

«В целях обеспечения равного доступа населения к массовым занятиям физической культуры и спорта на окраинах столицы, а именно, в жилых массивах: Көктал, Өндіріс, Үркер, Железнодорожный в 2021 году было запланировано строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Два ФОКа уже сданы - в массивах Көктал и Өндіріс. В жилых массивах Железнодорожном и Үркер ФОКи планируется сдать в 2023 году», - сообщил Самат Жилкибаев в ходе брифинга столичного акимата.

Также он проинформировал, что идет реконструкция футбольного стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова под стандарт Евро 3. Стадион будет вмещать 4,5 тыс. зрителей.

«Газон стадиона будет сертифицирован УЕФА, где мы будем иметь возможность принять международные соревнования, премьер-лигу. Это будет наш вторым запасным стадионом после «Астана Арена», - добавил руководитель управления.

По словам С. Жилкибаева, в городе идет модернизация, реконструкция спортивного комплекса Qazaqstan. Сам комплекс, как проинформировал спикер, будет оснащен современными тренажерами.

«420 спортивных объектов являются частными. Город растет. Частники нас хорошо поддерживают, различные проекты строятся в рамках ГЧП. Частными инвестициями возле ледового дворца «Алау» строится большой теннисный центр, который разгрузит потребность нашего города», - сказал Самат Жилкибаев.