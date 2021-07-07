Физкультурно-оздоровительные комплексы построили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о строительстве в городе физкультурно-оздоровительных комплексов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Районы столицы в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город» развиваем полицентрично. Это когда в шаговой доступности расположены объекты образования, медицины, соцжилье, места для активного отдыха и т.д. Это сделает город для горожан более удобным и комфортным.

В четырех жилых массивах – в ЖМ Ондирис, Коктал, Уркер (Ильинка), Железнодорожный - строим крупные физкультурно-оздоровительные комплексы. В двух ЖМ - Коктал и Ондирис - уже завершили строительство ФОКов. К примеру, посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, который расположен в жилом массиве Коктал.

Физкультурно-оздоровительный комплекс по сути является не только площадкой для занятий спортом, но и центром по оказанию услуг! Так, в данных комплексах расположен опорный пункт полиции.

Кроме того, в Триатлон парке на набережной р. Есиль, на железнодорожном вокзале, в Центральном парке со стороны пр. Туран и перед главным входом функционируют модульные посты полиции. В этом году в рамках шаговой доступности планируем открыть посты модульного типа во всех районах столицы. Работа в данном направлении проводится для укрепления общественного порядка и безопасности.

Также в физкультурно-оздоровительных комплексах будут ЦОНы. Помимо этого, в ФОКах имеются клубы по интересам для пожилых людей, залы для занятий спортом (баскетбол, волейбол, настольный теннис, тренажерный зал, борьба, бокс), также залы по обучению национальным играм и т.д.

Посещать физкультурно-оздоровительные комплексы жители могут на бесплатной основе.

Жилые массивы развиваем по поручению Главы государства. В том числе, с акцентом на популяризацию массового спорта. Для этого создаем все условия», - написал аким столицы.



