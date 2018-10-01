Фитнес-клуб для особенных людей открылся в Степногорске

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В клубе «Батыр» Степногорска открылся фитнес-клуб для людей с особенностями развития, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

Молодой предприниматель Берик Мазанов, инвалид детства, смог воплотить в жизнь свою мечту, получив грант на сумму 3 млн тенге по программе «Дорожная карта бизнеса - 2020».

На средства, выделенные из местного бюджета, в одном из помещений детско-юношеского клуба «Батыр» был проведен капитальный ремонт с учетом особенностей лиц с ограниченными возможностями, а степногорским предпринимателем закуплено и установлено специальное оборудование - многофункциональный тренажер, электрическая беговая дорожка, велотренажер, а также необходимые для тренировок штанги, гантели, эспандеры, маты и многое другое.

С энтузиазмом рассказывая о своем начинании на торжественной презентации клуба, Берик Мазанов поделился, что в его планах - организация необходимой помощи посетителям штатным социальным педагогом.





Открытие клуба - итог сотрудничества государства и предпринимательства, такой тандем уже положительно зарекомендовал себя в Казахстане, иллюстрируя эффективность реализуемых в стране госпрограмм, действующих механизмов господдержки бизнеса.