Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу Турции до «позитивного»

В новом отчете Fitch, посвященном оценке состояния турецкой экономики отметили, что пересмотр прогноза отражает дальнейшее снижение внешних уязвимостей страны. Ключевым фактором стало существенное увеличение валютных резервов, темпы роста которых превысили ожидания агентства после последнего повышения рейтинга в сентябре 2024 года.

По их оценке, накопление резервов усилило устойчивость Турции к внешним шокам и снизило риски, связанные с финансированием дефицита текущего счета. Агентство также указало, что более жесткая макроэкономическая политика и меры по нормализации финансовой системы продолжают оказывать положительное влияние на экономическую стабильность страны.

При этом рейтинг «BB-» по-прежнему остается ниже инвестиционного уровня, что, по мнению Fitch, отражает сохраняющиеся структурные риски и чувствительность экономики к внешним и внутренним факторам.

Вместе с тем, «позитивный» прогноз означает, что при сохранении текущих тенденций Турция может рассчитывать на дальнейшее повышение рейтинга в среднесрочной перспективе.

Ранее мы писали о том, что инфляция в Турции снизилась до минимума за последние годы. По итогам декабря 2025 года годовая инфляция в стране опустилась до самого низкого уровня с конца 2021 года.