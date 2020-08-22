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Фируза Шарипова досрочной победой завоевала титул чемпионки мира
22 Августа 2020 23:46
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КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Фируза Шарипова (10-1, 5 КО) выступила на турнире в Казани (Россия), где провела бой за титул чемпионки мира в первом полусреднем весе, сообщает Sports.kz.
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Соперницей Шариповой была Хэппи Дауди (8-6-1, 4 КО) из Танзании. Титульный бой был рассчитан на десять раундов по две минуты, а на кону стоял вакантный пояс чемпионки мира по версии IBA. Итогом этого поединка стала победа Шариповой в пятом раунде, когда ее соперница сдалась.
Таким образом, Фируза Шарипова одержала одиннадцатую победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира в своем дивизионе по версии IBA. Хэппи Дауди потерпела седьмое поражение.
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