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Финподдержку на 100 млрд тенге окажут сельхозформированиям Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
23 Февраля 2023, 07:32
Финподдержку на 100 млрд тенге окажут сельхозформированиям Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ход подготовки к посевной кампании нынешнего года, наличие ГСМ, семян и минеральных удобрений, субсидирование хатрат аграриев обсудили в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году для своевременного проведения весенне-полевых работ планируется выделить крестьянским хозяйствам 15,5 тысячи тонн дизельного топлива, - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Нурби Джигитеков. - На площади 280 тысяч га будет использовано 54 тысячи тонн удобрений. Сельхозуправление заключило меморандумы с ТОО «КазАзот» и ТОО «Казфосфат». Осуществляется 50%-ное субсидирование стоимости затрат на приобретение минеральных удобрений».

По словам спикера, в 2022 году посевная площадь сельхозкультур в регионе составила 756 тысяч га.

«В этом году планируется довести этот показатель до 770,7 тысячи га, -уточнил он. - Намечается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур до 398,2 га, кормовых культур - до 216,7 тысячи га и сахарной свеклы - до 10,4 га, овощебахчевых культур - до 61,7 га. Из необходимых для посевной 90,2 тысячи тонн семян подготовлено 68,9 тысячи тонн. Семена некоторых сельхозкультур будут поставляться из других стран, а также из Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Жетысуской областей Казахстана».

Нуржан Нуржигитов указал на важность своевременной подготовки к весенне-полевым работам и обеспечения хозяйств ГСМ.

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«Работы по выделению дизельного топлива должны проводиться на системной основе. Топливо должно быть предоставлено по низкой цене, установленной Правительством. Поэтому управление сельского хозяйства должно контролировать работу операторов и процесс доставки топлива к крестьянским хозяйствам. А для бесперебойного обеспечения поливной водой крестьянские хозяйства должны заключить договор с учреждением «Казводхоз»,- сказал глава региона.

Говоря о кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, аким области подчеркнул, что сегодня в нашей стране развитию сферы сельского хозяйства уделяется большое внимание.

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«В этом году планируется увеличить посевную площадь сахарной свеклы в несколько раз, - заметил Нуржан Нуржигитов. - Поэтому приоритет будет отдан этому вопросу. Разъяснительную работу среди крестьянских хозяйств необходимо проводить регулярно».

Отметим, что сахарную свеклу в регионе сеют хозяйства Байзакского, Жамбылского, Кордайского, Меркенского, Рыскуловского и Шуского районов.

На поддержку аграрного сектора Жамбылской области в 2023 году предусмотрено более 100 млрд тенге. Это средства на выплату субсидий аграриям, на реализацию пилотного проекта по повышению доходов населения, а также проектов по строительству молочно-товарных ферм, овощехранилищ, поддержку птицеводства и рыбного хозяйства, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

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Фото: пресс-служба акима Жамбылской области


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