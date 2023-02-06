Финпирамиду под видом автоломбарда выявили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин, скупая в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

Схему выявили сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии ДЭР по Астане.

«Работники ломбарда предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку. Затем автомашины продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать свое имущество», - говорится в сообщении АФМ.

По данным ведомства, финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО «Auto Seller» действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года. Сумма материального ущерба составляет свыше 300 млн тенге.

«В ходе обысков по месту юридического адреса ТОО «Auto Seller» были изъяты оргтехника, документация, касающаяся незаконной деятельности, литература религиозного характера, банковские карты. По решению суда подозреваемые арестованы сроком на два месяца», - добавили в АФМ.