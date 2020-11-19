Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Финансовые выплаты военнослужащим увеличат в среднем на 30% в течение следующих 3 лет в РК

19 Ноября 2020, 17:57
Финансовые выплаты военнослужащим увеличат в среднем на 30% в течение следующих 3 лет в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание коллегии Министерства обороны, передает МИА «Казинформ».

В рамках заседания коллегии Президент РК остановился на вопросах социально-правовой защиты военнослужащих. Глава государства сообщил, что со следующего года будет увеличен объем ассигнований на продукты питания для силовых структур, а также в течение следующих 3 лет будут увеличены финансовые выплаты военнослужащим в среднем на 30 %.


Президент Казахстана   Социальная поддержка   Армия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане