Финансовые выплаты военнослужащим увеличат в среднем на 30% в течение следующих 3 лет в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание коллегии Министерства обороны, передает МИА «Казинформ».

В рамках заседания коллегии Президент РК остановился на вопросах социально-правовой защиты военнослужащих. Глава государства сообщил, что со следующего года будет увеличен объем ассигнований на продукты питания для силовых структур, а также в течение следующих 3 лет будут увеличены финансовые выплаты военнослужащим в среднем на 30 %.