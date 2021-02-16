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    17:26, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Финансовые нарушения на 107,9 млрд тенге выявили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице выявлены финансовые нарушения на 107,9 млрд тенге. Об этом сообщил председатель Ревизионной комиссии по городу Нур-Султану Иманжусуп Акпомбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году были подведены итоги 12 аудиторских мероприятий на 68 объектах с общей суммой охвата 575,3 млрд тенге. Общая сумма выявленных финансовых нарушений составила 107,9 млрд тенге», - сказал Иманжусуп Акпомбаев на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства маслихата города Нур-Султана.

    Он также пояснил, какие нарушения были выявлены в ходе проверки.

    «Финансовые нарушения составили - 28, 5 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных средств и активов составили - 27,8 млрд тенге, неэффективное планирование - 51,7 млрд тенге или 47,9%. Также выявлены нарушения процедурного характера – 1 553 единицы и системные нарушения – 479 единиц», - уточнил И. Акпомбаев.


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