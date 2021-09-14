Финансовую поддержку получили 600 крупных крестьянских хозяйств и около 6 тысяч подсобных хозяйств Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области оказана финансовая поддержка 600 крупным крестьянским хозяйствам и около 6 тысячам личных подсобных хозяйств. Об этом в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области Серик Калдыгул, передает МИА «Казинформ».

В текущем году в Мангистауской области из резерва Правительства для оказания финансовой поддержки крестьянам, пострадавшим от засухи, выделено 1,9 млрд тенге. Безвозвратные средства предоставляются на частичное возмещение затрат на корма для маточного поголовья скота.

В настоящее время освоено 57% выделенных средств, то есть около 5900 личных подсобных хозяйств получили 745 млн тенге и 575 крестьянским хозяйствам оказана финансовая государственная поддержка в размере 395 млн тенге.

В настоящее время проводится ряд работ по обеспечению крестьян кормами и ликвидации дефицита кормов.

1. На выделенные из местного бюджета возвратные средства - 150 млн тенге через АО СПК «Каспий» с 15 июля назначены операторы из каждого города, района, которые по занимаются транспортировкой сена. На сегодняшний день закуплено 1350 тонн сена. Эта работа продлится до конца года.

2. Из местного бюджета выделено 54 млн тенге, на возвратные средства назначены операторы из районов, которые уже доставили 950 тонн ячменя из Костанайской области. В настоящее время ячмень реализуется полностью, на оборотные средства дополнительно закупается 1 тыс. тонн кормов.

3. Закуплено 15 вагонов пшеницы 3-4 сортов на 107 млн тенге. В ближайшие дни закуп будет доставлен в регион.

В целом с начала года в область поступило 41 500 тонн сена. Из них 3500 тонн были доставлены в виде помощи из других регионов и бесплатно распределены владельцам скота, пострадавшего от засухи. Объем перевезенных в регион кормов составил 24 тыс. тонн.

Спикер отметил, что субсидии или поддержка со стороны государства оказывается владельцам скота, зарегистрированного в базе идентификации сельскохозяйственных животных.

Всего в регионе зарегистрировано 636 824 голов скота, Из них погибло 1163 (0,18 % от общего количества). Из них в базе идентификации сельскохозяйственных животных зарегистрировано всего 194 единицы голов скота.

Департаментом по ЧС были проведены измерения влажности воздуха, которые показали, что они не соответствуют критериям для объявления ЧС.

Также не было зарегистрировано фактов отравления и инфекционных заболеваний среди животных, а растения также не были повреждены вредителями, то есть законных оснований для объявления ЧС нет.

Сейчас в регионе полным ходом идет заготовка запасов зимних кормов.

На 2021-2022 годы в целях обеспечения скота зимними кормами в регионе, в соответствии с поручением Премьер-Министра, в качестве возвратных средств из бюджета было выделено 5,3 млрд тенге (1,9 млрд тенге - на сено, 3,4 млрд тенге - на корма). На эти средства планируется до конца года закупить 26 тыс. тонн сена и 34 тыс. тонн кормов.

Сейчас на 600 млн тенге назначены операторы по перевозке кормов, начаты работы по перевозке сена из других регионов.

Кроме того, пять крестьянских хозяйств отправились на сенокос в Атыраускую и Актюбинскую области. Они будут запасать сено и реализовывать излишки другим владельцам скота.

Помимо этого, на сегодняшний день 14 бригад занимаются сенокосом на местных пастбищах. До конца года они заготовят 15 тысяч тонн сена.