Финансовую пирамиду прикрыли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Туркестанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник департамента полиции области генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в г. Жетысай сотрудники отдела райнной полиции пресекли деятельность финансовой пирамиды. Данный факт зарегистрирован по статье 217 ч. 3 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».

В рамках расследования проведены обыски в офисе организации, где изъяты документы, оборудование, компьютеры и другие вещественные доказательства. В полицию с заявлением обратились 74 гражданина - жители Жетысайского, Махтаральского и Шардаринского районов. Полицейские не исключают вероятность того, что количество потерпевших может возрасти. Сумма ущерба устанавливается.

На базе отдела полиции Жетысайского района создана специальная следственно-оперативная группа из числа профессиональных сотрудников следственных и оперативных подразделений полиции области.

20 августа из г. Шымкент в отдел полиции доставили директора ТОО, жительницу Жетысайского района, подозреваемую в создании пирамиды. Задержаны также две ее подельницы - жительницы Махтаральского района. В настоящее время досудебное расследование по данному уголовному делу продолжается. Подозреваемые находятся под стражей.