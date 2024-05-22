Финансовые нарушения на 4,1 млрд тенге выявил госаудит в области Улытау

Высшей аудиторской палатой РК был проведен государственный аудит в области Улытау, который выявил финансовые нарушения на 4,1 млрд, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Государственный аудит выявил наличие системных недостатков в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Была проанализирована эффективность использования госсредств на реализацию проектов по строительству инженерно-коммунальной инфраструктуры, жилых домов, соцобъектов.

- Со дня образования области фактически не приняты действенные меры по решению накопленных региональных проблем. В Комплексном плане отсутствуют мероприятия, требующие обновления либо снижения высокого уровня износа имеющихся сетей водоснабжения, канализации и водоотведения. Отмечен низкий уровень строительства новых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также ремонта существующих объектов социальной инфраструктуры, – говорится в аудиторском заключении.

При этом доходы Улытау в 2023 году увеличились в 2,1 раза, составив свыше 169 млрд тенге против порядка 90 млрд тенге в 2022 году. Исполнение доходной части без учета трансфертов и субвенций превысило утвержденный план на 12,5 млрд тенге. Поступления собственных доходов выросли в 3 раза с увеличением их доли в общих доходах области. Это свидетельствует о значительном экономическом потенциале в обеспечении бюджетной самостоятельности от центра.

По итогам аудита установлены финансовые нарушения на 4,1 млрд тенге, неэффективное планирование бюджетных средств на 1,7 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных средств и активов на 7,8 млрд тенге, потери и упущенная выгода на 22,8 млрд тенге, а также 12 системных недостатка и 203 нарушения процедурного характера.

- Этот аудит был проведен по поручению Главы государства, чтобы выявить проблемные вопросы во вновь образованных областях. Это нужно, чтобы помочь дальнейшему развитию данных регионов. Поэтому акимат и центральные госорганы должны принять практические меры для устранения всех нарушений, – сказал Алихан Смаилов.

Для устранения системных недостатков и издержек были даны соответствующие рекомендации и поручения министерствам национальной экономики, транспорта и сельского хозяйства, акиму области Улытау, акимам Жанааркинского района и района Улытау, городов Жезказган и Сатпаев.