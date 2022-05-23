23 Мая 2022 16:16

Финансовая грамотность поможет казахстанцам правильно управлять своими деньгами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Быть финансово грамотным сейчас не просто модная тенденция, а необходимость. Новые технологии обмана появляются ежедневно. Правоохранители отмечают резкий рост случаев финансового мошенничества в Казахстане за последние два года. При этом уровень финансовой грамотности населения составляет чуть больше 39%. О том, как не стать жертвой мошенников и научиться правильно управлять своими деньгам, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

От финансового мошенничества казахстанцы пострадали на миллиарды тенге

В условиях динамичного развития финансовых услуг, перехода продуктов в онлайн-формат и роста уровня мошенничества в этой сфере, современному человеку просто необходимо быть финансово грамотным.

Политолог Данияр Ашимбаев в своем телеграмм-канале поделился наблюдениями о текущем уровне финансовой грамотности казахстанцев.

«В последнее время идёт множество сообщений о росте преступлений, связанных с мошенничеством, финансовыми пирамидами. Растёт число судов и скандалов, связанных с кредитами и действиями коллекторов. Минтруда практически ежедневно опровергает слухи и фейки о различных несуществующих пособиях и льготах. В то же время по многим вопросам население элементарно показывает незнание собственных прав и обязанностей, возможностей по различным госпрограммам. О чем все это говорит? А говорит это о крайне низким уровне правовой и финансовой грамотности, на которые накладываются отсутствие правовой культуры и высокий уровень социального иждивенчества. Это проблема комплексная и должна быть постоянно в центре внимания всей государственной машины», - отметил политолог.

Большинство случаев финансового мошенничества совершается в интернете. Это связано, как с быстрым развитием финансовых продуктов, так и со стремительным развитием новых технологий и переходом продуктов в онлайн. Например, процедуры с выдачей кредитов упрощены в последние годы. Кредит можно получить практически в несколько кликов на сайте. И этим пользуются различного рода жулики.

По данным МВД РК, за 10 месяцев 2021 года количество зарегистрированных фактов интернет-мошенничества в Казахстане составило 17,8 тыс. Это почти в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество интернет-мошенничеств зарегистрировано в Нур-Султане, Алматы, Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

Ниже представлены самые распространенные способы кибермошенничества по итогам 2021 года.

Правоохранители отмечают, что за последние пять лет число зарегистрированных интернет-мошенничеств в стране выросло более чем в 10 раз — с 2 тыс. в 2017 году до 21 тыс. по итогам 2021 года.

Жертвами обмана чаще становятся граждане в сфере онлайн-торговли на популярных сайтах и в социальных сетях. В прокуратуре отмечают, что преступники похищают деньги через онлайн-займы, банковские карты, под предлогом вложения инвестиций, ставок, игр и лотерей. По их данным, в большинстве случаев рост хищений путем обмана обусловлен слабой осведомленностью граждан о новых способах мошенничества и желанием легких денег.

МВД работает над снижением количества случаев интернет-мошенничеств. Для этого было усилено кадровое и техническое обеспечение подразделений министерства по противодействию киберпреступности.

А Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (далее – АРРФР) в апреле 2021 года был введен новый порядок идентификации заемщиков при выдаче онлайн микрокредитов. Теперь идентификация проводится одним из трех способов: посредством ЭЦП, сверки соответствия биометрических параметров заемщика, двухфакторной проверки персональных данных и изображения лица в режиме реального времени.

За три месяца 2022 года количество кибермошенничеств снизилось на 34%. Однако, в МВД продолжают напоминать о том, что новые схемы обмана появляются регулярно и не стоит терять бдительность, а также стоит работать над своей осведомленностью в финансовой сфере.

Что касается финансовых пирамид, то ущерб казахстанцев от них значительный. Только в столице, полицейские за последний период открыли 10 уголовных дел по финансовым пирамидам на сумму ущерба более 3,5 млрд тенге. Всего же, по данным на февраль 2022 года, более 31 тыс. граждан стали жертвами финансовых пирамид на сумму более 54 млрд тенге.

При этом, с начала года пострадавшим от пирамид удалось вернуть только 47 млн тенге. Специалисты отмечают, что для решения этой проблемы нужно повышать уровень финансовой грамотности населения, контроль вести на государственном уровне. Ведь от этого зависит благосостояние населения.

Отметим, в апреле текущего года депутаты Парламента инициировали законопроект об ответственности за рекламу финпирамид. Документ должны принять до конца июня.

В Казахстане вопросом финансовой грамотности занимаются на государственном уровне в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

Уровень финансовой грамотности населения не превышает 40%

Агентство разработало Концепцию повышения финансовой грамотности на 2020–2024 годы, утвержденную Постановлением Правительства Республики Казахстан №338 от 30.05.2020 года.

В рамках Концепции Агентством было проведено социологическое исследование по уровню финансовой грамотности населения.

В исследовании приняли участие 10 тыс. респондентов, из которых 58,8% женщин и 41,2% мужчин со всех регионов страны и городов республиканского значения в возрасте от 18 до 63 лет и старше.

Методология расчета индекса финансовой грамотности, которая была использована в исследовании, учитывала параметры Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) и включала в себя анализ трех показателей:

- управление собственными финансовыми средствами;

- умение использовать финансовые услуги;

- уровень информированности населения о финансовой системе.

В результате, итоговый индекс финансовой грамотности населения Казахстана в 2021 году составил 39,52%, увеличившись на 0,45 пунктов по сравнению с предыдущим годом (в 2020 году данный показатель был на уровне 39,07%).

При этом наиболее высокий уровень зафиксирован у показателя «Управление собственными финансовыми средствами» – 42,57%; наименьший – «Информированность о финансовой системе» – 35,45%. Тем не менее, за год данный показатель вырос более чем на 16 пунктов (в 2020 году он составил 19,3%).

Кроме того, с 28% до 39,2% увеличилось число казахстанцев, которым хватает информации и знаний об управлении своими финансами, о финансовой системе, инструментах и услугах. Показатель «Умение использовать финансовые услуги» составил 40,56%.

Наиболее информированными в финансовом плане являются жители городов, преимущественно мужское население.

Навыки управления собственными деньгами

Как показало исследование, почти половина опрошенных ведет семейный или личный бюджет и внимательно следит за своими тратами – 44,8%, не делают этого только 1,6% респондентов. У 42,8% казахстанцев имеется личный бюджет, а треть 29,9% опрошенных ведут совместный бюджет с супругом (супругой). Большинство участников анкетирования 46,3% указали, что тщательно взвешивают, могут ли они позволить себе покупку или нет, не делают такой оценки 0,6%.

Делают регулярные накопления 36,4% опрошенных, а 37,9% откладывают некоторую сумму денег по мере возможности. Привычка планировать траты имеется у 36,04% респондентов, 37,1% иногда стараются это делать, а 2,2% не делают этого никогда.

39,08% респондентов отметили, что иногда готовы рисковать, вкладывая деньги в различные финансовые инструменты, например, в ценные бумаги, совсем не готовы это делать – 18,4%.

Какие финансовые услуги популярны у казахстанцев

Наиболее высокие уровни по данному показателю отмечаются в городах Нур-Султан и Алматы, а также Алматинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях. Наименьшие – в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Жамбылской областях.

Ниже представлены данные о популярности финансовых продуктов среди казахстанцев. Особую популярность для населения, в период пандемии Covid-19, приобрели услуги банка, связанные с предоставлением интернет и мобильного банкинга. В ходе решения задач по финансовой грамотности, размещенных в опроснике, правильные ответы предоставила почти треть респондентов. Это говорит о том, что опрошенные разбирались в сложных условиях финансовых услуг и продуктов.

Но, тем не менее, есть доля респондентов, не разбирающаяся в профессиональной экономической терминологии и в условиях, предлагаемых банками и другими финансовыми организациями. Это пенсионеры, студенты и домохозяйки.

В целом, исследование показало, что некоторые респонденты хоть и плохо знакомы с дифференцированным набором финансовых услуг, но при этом они стали детальнее подходить к процессу выбора финансовой услуги, внимательно изучать договор.

Так, 44,9% опрошенных, по их словам, всегда подписывают договор только после его прочтения и прояснения всех деталей, задают дополнительные вопросы менеджерам и изучают условия, а 21,8% респондентов подписывают без вопросов, поскольку им сложно во всем этом разобраться.

Как финграмотность отражается на благосостоянии населения

В Концепции по повышению финграмотности указано, что повышение финансовых знаний населения является основным элементом системы защиты прав потребителей финансовых услуг, то есть, в том числе от финансового мошенничества.

По мнениюначальника управления повышения финансовой грамотности АРРФР Сауле Ынтыкбаевой,финансовая осведомленность позволяет не только уберечься от мошенничества, но и приумножить свои сбережения.

«Быть финансово грамотным – очень важно сейчас для современного человека. Это позволяет уберечь себя и своих близких от финансовых мошенников и пирамид, правильно управлять своими деньгами, а также приумножить свои сбережения», - отметила Сауле Ынтыкбаева.

Финансовая грамотность реализуется посредством непрерывного процесса образования, направленного на улучшение осведомленности, знаний и навыков, поведенческих моделей населения, помогающих принимать правильные и взвешенные решения по управлению личным или семейным бюджетом.

Таким образом финансовая грамотность, как элемент государственной социально-экономической политики, ведет к улучшению благосостояния и качества жизни граждан, расширяет доступ к информации для потребителей, а также обеспечивает больший охват и доступ населения финансовыми услугами.

С чего начинать

Для начала нужно разобраться, какой человек может считать себя финансово грамотным?

Финансово грамотный человек должен обладать:

1) умением пользоваться финансовыми услугами и инструментами;

2) навыками управления собственными денежными средствами;

3) уровнем информированности населения о финансовой системе, принципах ее функционирования, а также защите прав потребителей в сфере финансовых услуг.

В Агентстве разработали специальный сайт по повышению финансовой грамотности, на котором размещена актуальная информация от базовых терминов, до того, как защитить себя от финансового мошенничества и распознавать финансовые пирамиды.

Агентство также запустило мобильное приложение «Fingramota Online». В этом приложении недавно был создан дополнительный раздел «Финансовые пирамиды и финансовое мошенничество».

«На сегодняшний день, через мобильное приложение принято и обработано свыше 5,5 тыс. вопросов пользователей», - привела данные Сауле Ынтыкбаева.

Как предупредить оформление ложного кредита

Специалисты Агентства советуют регулярно проверять не оформлен ли на вас подставной кредит.

«Узнать о таком кредите можно самостоятельно в своем персональном кредитном отчете, в котором содержится полная информация о вашей кредитной истории. Его нужно проверять всем на периодической основе, даже если сейчас у вас нет кредитов или вы их никогда не брали. Отслеживание своей кредитной истории – это своего рода страховка от мошенников. В соответствии с законодательством вы имеете право получить свою полную кредитную историю один раз в год бесплатно», - сказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Тереньтев.

ПКО можно получить онлайн на сайте Первого кредитного бюро www.1cb.kz при наличии ЭЦП. В случае выявления нарушения, можно оспорить информацию в кредитной истории. Это услуга, предоставляется бесплатно в режиме онлайн.

Кроме того, специалисты Агентства рекомендуют всегда быть начеку. «Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не скачивайте незнакомые приложения из неизвестных источников. Не заполняйте анкеты и не оставляйте свои контакты на сайтах, которые могут быть фишинговыми. Важно держать в сохранности свои персональные данные. Никому и ни при каких обстоятельствах не давайте свои пароли к электронной почте, аккаунтам в соцсетях, полные реквизиты карты. Если вы столкнулись с мошенничеством, обращайтесь в правоохранительные органы, а в случаях с финансовой пирамидой, можете сообщить об этом в Агентство через call -центр по номеру: + 7 (727) 237 1000», - рекомендует главный специалист управления повышения финансовой грамотности Агентства Индира Нурахметова.

Правильное отношение к деньгам нужно воспитывать с детства

Зачастую люди начинают искать информацию по финансовой грамотности только после того, как в их жизни появляются денежные трудности, к примеру, с исполнением своих кредитных обязательств, или когда столкнулись с финансовыми мошенниками. Наиболее подвержены к уловкам финансовых мошенников такие группы населения: дети, студенты, пенсионеры, жители отдаленных сел и районов. В силу своей доверчивости они часто ведутся на уловки мошенников и их легче вовлечь в сети финансовых пирамид.

Поэтому, Сауле Ынтыкбаева считает, что правильное отношение к деньгам можно и лучше начинать уже с юных лет.

«Молодое поколение наиболее уязвимо к финансовому мошенничеству. Современные дети технологически подкованы и много времени проводят в интернете, могут попасть на уловки интернет-мошенников, кибермошенников, финансовых пирамид. Недостаток знаний и практических навыков может привести к опрометчивым поступкам. Сегодня – это дети, а завтра – это наши будущие бизнесмены. Чтобы избежать этих негативных последствий, необходимо готовить людей к реальной жизни и воспитывать правильное отношение к деньгам еще в юном возрасте», - пояснила Сауле Ынтыкбаева.

Она отметила, что Агентство сейчас проводит обучающие мероприятия. И в этому году акцент сделан на молодежь.

«Мы проводим различные обучающие мероприятия для всех целевых аудиторий – лекции, вебинары, тренинги. В этом году акцент делаем на лекции для студентов и школьников. Выпускаем детские приложения – раздел на сайте «Детские приложения», видеоролики обучающие и программы на популярных видеохостингах – раздел «Мультимедиа»», - сказала спикер.

Проведение тренингов для школьников было запущено с апреля текущего года. Тренинги проведены уже в более, чем 15 школах и вузах в городах Алматы и Шымкент. В ближайшее время тренинги будут проводится в учебных заведениях столицы.

Также по инициативе Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», и Министерства образования и науки с сентября 2019 года в 10-х классах школ было введено обучение «Основам предпринимательства и бизнеса», а с сентября 2020 года предмет вошел в школьную программу и для учеников 11-х классов общеобразовательных школ. Предмет прошел апробацию в 17 школах РК. Сейчас он проводится во всех среднеобразовательных школах страны по 1 часу в неделю.

По мнению экспертов, вне зависимости от профессии, понимание основ финансовой грамотности, умение планировать свой бюджет важно для всех, кто стремится к материальному благополучию. Но пока, согласно статистике Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, уровень финансовой грамотности населения нашей страны в 2024 году достигнет только 41%.

Рабига Нурбай