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Финансируемые из бюджета проекты должны реализовываться отечественными предпринимателями – Президент РК

Серик Сабеков
29 Марта 2023, 10:46
Финансируемые из бюджета проекты должны реализовываться отечественными предпринимателями – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Господдержка должна выделяться исходя из конкретного, измеримого социально-экономического эффекта конкретного проекта. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю Правительству совместно с депутатским корпусом выработать подходы, направленные на развитие среднего предпринимательства. Именно оно должно стать основным двигателем нашей экономики. Данный вопрос будет на моем особом контроле», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что проекты, финансируемые из бюджета должны реализовываться отечественными предпринимателями.

«Нам следует заняться реальной индустриализацией, локализацией производства, модернизацией инфраструктуры. Проекты, финансируемые из бюджета, должны претворяться в жизнь в первую очередь отечественными предпринимателями», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


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