Финансирование волонтеров увеличат в 1,5 раза в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличат финансирование проектов молодежных организаций и волонтерского движения в полтора раза. Об этом объявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запускается проект «Первое рабочее место». Этот проект охватит 5 тысяч человек. Для реализации перспективных проектов в сфере бизнеса предпринимателям ежегодно предлагается предоставлять 10 тысяч грантов. Работающей молодежи будет предоставлено 3 тысячи арендных квартир. Мы готовы увеличить финансирование проектов молодежных организаций и волонтерского движения в 1,5 раза», - сказал Касым-Жомарт Токаев на ХХ съезде партии «Nur Otan».

Согласно озвученному Президентом прогнозу, подобные меры поддержки позволят к 2025 году сократить количество нечитающей и неработающей молодёжи на 100 тысяч человек.

«Также решаются вопросы дополнительного образования детей, эффективного использования в свободное время, развития творческих способностей. Во всех школах создаются условия для занятий спортом и творчеством. Дети в возрасте от трёх до шести лет будут полностью охвачены дошкольным образованием. При этом внимание уделяться будет всем детям независимо от места жительства», - заключил К. Токаев.