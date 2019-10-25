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Финансирование ремонта дорог в Каркаралинском районе увеличат в 3,5 раза

25 Октября 2019 16:48
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Финансирование ремонта дорог в Каркаралинском районе увеличат в 3,5 раза

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - Жители Каркаралинского района Карагандинской области справедливо жалуются на плохие дороги. К такому выводу пришёл аким области Женис Касымбек, проехав лично по проблемным участкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году начали и продолжим в следующем приводить в порядок разбитую дорогу от Егиндыбулака до Каркаралинска. Также продолжится ремонт участка от Каркаралинска до Караганды. В 2020 году финансирование увеличится в 3,5 раза. Из республиканского и областного бюджетов на эти цели будет выделено почти 2 млрд тенге», - сообщил аким Карагандинской области.

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскербека Халтонова, в планах масштабная реконструкция дороги от Караганды до Восточного Казахстана через Каркаралинск. После капитального ремонта полосы в обоих направлениях хотят расширить до 9 метров.


Что касается состояния внутрипоселковых дорог, Аскербек Халтонов доложил, что уже решили проблему бездорожья в селе Карагайлы. В Каркаралинске также отремонтировали все главные улицы. Эти работы продолжатся на средства из районного бюджета.

По Каркаралинскому району проходит больше 1 200 км автодорог, из них 192 км - республиканского значения, 311 км - областного.

Во время рабочего визита в Каркаралинский район Жениса Касымбека волновали не только дорожные проблемы, но и транспорта.

Каркаралинцы жаловались на неудобства с поездками в областной центр. Из-за отсутствия прямого маршрута приходилось добираться в переполненных автобусах транзитного направления. Главе региона доложили, что эту проблему решили. Запустили рейс Караганда - Каркаралинск, субсидируемый из областного бюджета.


В скором времени добраться до Каркаралинска можно будет не только по комфортной дороге, но и авиасообщением. В целях увеличения турпотока в этот край хотят запустить самолёт. По словам Аскербека Халтонова, на малую авиацию планируется разработать ПСД в 2020 году.



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Ключевые слова: Карагандинская область, Строительство,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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