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    11:12, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Финансирование профессионального спорта сокращено на 6,7 млрд тенге - Антикор

    В этой связи Антикоррупционной службой совместно с Министерством туризма и спорта в прошлом году проведен внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, передает агентство Kazinform.

    футбол
    Фото: pixabay.com

    Как сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК, результаты свидетельствуют о наличии системных коррупционных рисков, препятствующих развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой спортивной арене. 

    Вместо строительства собственной спортивной инфраструктуры профессиональные клубы тратили деньги на повышенную зарплату руководству, вывод через выплаты легионерам, организацию учебно-тренировочных сборов.

    По итогам анализа внесено более 50 рекомендаций, направленных на пересмотр приоритетов развития спорта, ужесточению контроля за проведением учебно-тренировочных сборов, сокращение бюджетов профессиональных клубов и федераций, централизацию финансирования, а также внедрение цифровизации. 

    По результатам их рассмотрения в декабре 2024 г. и марте 2025 г. внесены поправки в ряд отраслевых правил.

    Теперь для получения финансирования от государства для футбольных профессиональных клубов действуют требования о наличии собственных подразделений детско-юношеского и молодёжного футбола, молодежных команд, стадионов и сооружений для проведения занятий.

    Усилен контроль за учебно-тренировочными сборами, установлен лимит на их проведение.

    По рекомендациям Агентства 15 апреля т.г. в Закон «О физической культуре и спорте» внесены дополнения, предусматривающие компетенцию Министерства туризма и спорта по утверждению лимита бюджетных средств, выделяемых на содержание профессиональных спортивных клубов, а также запрет на финансирование за счет бюджета спортсменов, не являющиеся гражданами Республики Казахстан.

    Кроме того, в рамках исполнения поручения Главы государства сокращено на 6,7 млрд тенге (с 60,5 до 53,8 млрд) финансирование профессионального спорта, в т.ч. футбольных клубов. Возвращено в бюджет 1,3 млрд тенге, необоснованно затраченных на спортивные мероприятия и надбавки к зарплатам. Из-за неэффективного управления 11 спортивных объектов переданы на баланс государственных учреждений.

    Принятые меры направлены на развитие отечественного спорта и спортивного потенциала подрастающего поколения.

    Насколько урежут бюджеты профессиональных спортивных клубов в Казахстане, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform. Футбольный клуб «Атырау» расторг контракт ещё с двумя легионерами.

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК Антикор
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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