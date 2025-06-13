Финансирование профессионального спорта сокращено на 6,7 млрд тенге - Антикор

Как сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК, результаты свидетельствуют о наличии системных коррупционных рисков, препятствующих развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой спортивной арене.

Вместо строительства собственной спортивной инфраструктуры профессиональные клубы тратили деньги на повышенную зарплату руководству, вывод через выплаты легионерам, организацию учебно-тренировочных сборов.

По итогам анализа внесено более 50 рекомендаций, направленных на пересмотр приоритетов развития спорта, ужесточению контроля за проведением учебно-тренировочных сборов, сокращение бюджетов профессиональных клубов и федераций, централизацию финансирования, а также внедрение цифровизации.

По результатам их рассмотрения в декабре 2024 г. и марте 2025 г. внесены поправки в ряд отраслевых правил.

Теперь для получения финансирования от государства для футбольных профессиональных клубов действуют требования о наличии собственных подразделений детско-юношеского и молодёжного футбола, молодежных команд, стадионов и сооружений для проведения занятий.

Усилен контроль за учебно-тренировочными сборами, установлен лимит на их проведение.



По рекомендациям Агентства 15 апреля т.г. в Закон «О физической культуре и спорте» внесены дополнения, предусматривающие компетенцию Министерства туризма и спорта по утверждению лимита бюджетных средств, выделяемых на содержание профессиональных спортивных клубов, а также запрет на финансирование за счет бюджета спортсменов, не являющиеся гражданами Республики Казахстан.

Кроме того, в рамках исполнения поручения Главы государства сокращено на 6,7 млрд тенге (с 60,5 до 53,8 млрд) финансирование профессионального спорта, в т.ч. футбольных клубов. Возвращено в бюджет 1,3 млрд тенге, необоснованно затраченных на спортивные мероприятия и надбавки к зарплатам. Из-за неэффективного управления 11 спортивных объектов переданы на баланс государственных учреждений.



Принятые меры направлены на развитие отечественного спорта и спортивного потенциала подрастающего поколения.

Насколько урежут бюджеты профессиональных спортивных клубов в Казахстане, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform. Футбольный клуб «Атырау» расторг контракт ещё с двумя легионерами.