Финансирование науки в Казахстане возросло почти вдвое

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Финансирование науки из республиканского бюджета в последние два года возросло почти вдвое. Об этом рассказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Правительства поздравил работников науки с профессиональным праздником.

«Как известно, только та страна может стать развитой, которая уделяет большое внимание развитию науки. Свой профессиональный праздник казахстанская наука встречает с определенными достижениями и перспективами на будущее», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

В Казахстане финансирование науки из республиканского бюджета в последние два года возросло почти вдвое. Причем распределяют государственное финансирование сами ученые. Система науки Казахстана имеет современную законодательную базу с акцентом на позицию ученых. Сейчас активно растет активность разработок и публикаций казахстанских ученых. Эти работы цитируются, их ценят за рубежом.

По словам Премьер-Министра, большой потенциал отечественной науки подтверждает тот факт, что Казахстан вошел в число 6 стран, имеющих свою вакцину от коронавирусной инфекции.

«Эту вакцину в период пандемии сделали многим казахстанцам, а также направили и в другие страны. Главными преимуществами QazVac являются высокая эффективность, безопасность, хорошая переносимость. Также важно, что сама вакцина не требует особых условий хранения. Мы можем гордиться собственной вакциной! Это большая победа наших ученых», - подчеркнул глава Правительства.

Как отметил Алихан Смаилов, главная цель - чтобы отечественная наука внесла весомый вклад в улучшение качества жизни казахстанцев.

«На это направлены все программные документы в сфере науки. Комплексные меры по поддержке ученых, развитию инфраструктуры, межведомственной координации науки предусмотрены в национальном проекте «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций». Реализация нацпроекта позволит увеличить число ученых и количество научных разработок, обеспечить обновление оборудования исследовательских институтов. Начиная с прошлого года 500 ученых направляются на стажировки в ведущие научные центры мира», - напомнил он.

Для молодых ученых выделяется по 1000 грантов ежегодно по проекту «Жас ғалым».

«Мы должны к 2025 году увеличить долю частного софинансирования науки до 50%. Будет создано 5 крупных научно-производственных центров в IT, медико-биологической сфере, агропромышленной комплексе, «зеленых» технологиях, горных науках и металлургии», - резюмировал глава Правительства.