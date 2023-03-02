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Финансирование научной деятельности в Казахстане увеличат в 3,5 раза в ближайшие три года

2 Марта 2023, 17:27
Финансирование научной деятельности в Казахстане увеличат в 3,5 раза в ближайшие три года Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о работе по созданию академического городка в Конаеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президента также проинформировали об открытии трех представительств международных университетов в 2022 году и предстоящем создании пяти новых филиалов в 2023 году.

Кроме того, министр представил проект Концепции развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы, которая объединила в себя все стратегические задачи и показатели развития отрасли.

Главе государства доложили об увеличении заработных плат научных сотрудников в два раза и введение прямого финансирования НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями. Финансирование научной деятельности в ближайшие 3 года будет увеличено в 3,5 раза.

Министерство планирует поэтапно увеличивать стипендии студентов и магистрантов, а также ежегодно в течение 7 лет вводить 10 000 новых мест в студенческих общежитиях.

Как сообщил Саясат Нурбек, прорабатывается вопрос о внедрении новой модели администрирования науки и создании центров академического превосходства на базе 15 региональных и 5 педагогических вузов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность расширения доступа к высшему образованию и развитию университетской инфраструктуры. Он также отметил необходимость перехода к новой модели администрирования науки в ближайшее время.


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