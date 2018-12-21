Финансирование мероприятий областной АНК увеличится вдвое - аким СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске прошла ХХІІI сессия Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы акима области, на сесии с участием главы региона Кумара Аксакалова подвели итоги работы за 2018 год.
Аким области отметил, что согласие и уважительное отношение всех этносов друг к другу стали залогом успешного развития Казахстана. Особую миссию в решении вопросов межэтнического и межконфессионального взаимодействия успешно выполняет Совет общественного согласия областной АНК. Кумар Аксакалов подчеркнул, что функционируют 129 Советов, которые рассмотрели 439 социальных вопросов. Глава региона поручил усилить эту работу и в 2019 году.
«На сессии Кумар Аксакалов дал поручение открыть узбекский культурный центр и ввести его в состав областной АНК. В нашей области проживают более 600 узбеков», - рассказали в пресс-службе.
Глава региона заявил, что в 2019 году увеличат вдвое финансирование ассамблеи области на проведение мероприятий.
В регионе работает 26 областных и 175 районных этнокультурных объединений, в составе которых насчитывается более 5 тысяч человек.
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