Финансирование медпомощи детям в Казахстане выросло в два раза

Финансирование медицинской помощи детям в Казахстане выросло в два раза — с 264 миллиардов до 575,4 миллиардов тенге. Казахстан — единственная страна в ЦА, где кардиохирургия доступна детям с рождения. В 2024 году врачи провели свыше 1700 операций детям на открытом сердце, из них 809 — младенцам до года. Об этом передает агентство Kazinform.