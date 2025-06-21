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    03:56, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Финансирование медпомощи детям в Казахстане выросло в два раза

    Финансирование медицинской помощи детям в Казахстане выросло в два раза — с 264 миллиардов до 575,4 миллиардов тенге. Казахстан — единственная страна в ЦА, где кардиохирургия доступна детям с рождения. В 2024 году врачи провели свыше 1700 операций детям на открытом сердце, из них 809 — младенцам до года. Об этом передает агентство Kazinform.

    врачи, операция
    Фото: Минздрав РК

    По информации Министерства здравоохранения РК, благодаря современным технологиям и развитию неонатальной реанимации выживаемость детей с экстремально низкой массой тела выросла в 4 раза.

    С 2026 года дети с нарушением слуха I–III степени будут получать слуховые аппараты и аудиопроцессоры за счет местного бюджета.

    Развитие онкогематологической помощи

    • ежегодно получают лечение 5 тысяч детей
    • в 2 раза снижено направление на лечение детей за рубеж (такая помощь доступна в Казахстане)
    • показатель общей выживаемости при детских злокачественных новообразованиях превысил 75%

      Оказание экстренной помощи:
    • Центр санавиации обслужил свыше 3 тыс. женщин и детей с тяжелыми осложнениями и травмами
    • в 2024 году мобильные бригады медавиации выполнили более 750 вылетов (беременных — 165, детей — 588), транспортировано 647 детей и 127 беременных.

    Ранее сообщалось, что расходы казахстанцев на услуги здравоохранения резко возросли.

    Теги:
    Финансы Дети Общество Экономика Минздрав РК
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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