Финансирование медпомощи детям в Казахстане выросло в два раза
Финансирование медицинской помощи детям в Казахстане выросло в два раза — с 264 миллиардов до 575,4 миллиардов тенге. Казахстан — единственная страна в ЦА, где кардиохирургия доступна детям с рождения. В 2024 году врачи провели свыше 1700 операций детям на открытом сердце, из них 809 — младенцам до года. Об этом передает агентство Kazinform.
По информации Министерства здравоохранения РК, благодаря современным технологиям и развитию неонатальной реанимации выживаемость детей с экстремально низкой массой тела выросла в 4 раза.
С 2026 года дети с нарушением слуха I–III степени будут получать слуховые аппараты и аудиопроцессоры за счет местного бюджета.
Развитие онкогематологической помощи
- ежегодно получают лечение 5 тысяч детей
- в 2 раза снижено направление на лечение детей за рубеж (такая помощь доступна в Казахстане)
- показатель общей выживаемости при детских злокачественных новообразованиях превысил 75%
Оказание экстренной помощи:
- Центр санавиации обслужил свыше 3 тыс. женщин и детей с тяжелыми осложнениями и травмами
- в 2024 году мобильные бригады медавиации выполнили более 750 вылетов (беременных — 165, детей — 588), транспортировано 647 детей и 127 беременных.
Ранее сообщалось, что расходы казахстанцев на услуги здравоохранения резко возросли.