Финансирование медпомощи в Алматы со следующего года возрастет в 1,5 раза

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Общий объем финансирования медицинской помощи по городу Алматы с вводом системы обязательного медстрахования с января 2020 года будет увеличен в 1,5 раза. Об этом сегодня в ходе заседания регионального штаба по вопросам ОСМС в акимате Алматы сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При этом объем восстановительного лечения и паллиативной помощи вырастет в 7,5 раз, консультативно-диагностической помощи – в 6,7 раз, стационарозамещающей помощи – в 2,3 раза», – отметил Е. Биртанов.

По официальным данным, 95,7% жителей города Алматы на сегодня условно застрахованы в системе ОСМС (при рекомендованном уровне не менее 80 %). Все остальные жители города смогут получить медицинскую помощь в системе медстрахования, самостоятельно уплатив взнос, в том числе посредством платежных терминалов, установка которых планируется во всех медицинских организациях-участницах системы.

Высока и техническая готовность города к внедрению ОСМС: все рабочие места в медицинских организациях Алматы оснащены компьютерной техникой, во всех государственных медицинских организациях внедрены необходимые информационные системы. Оснащенность информационными системами среди частных поставщиков медицинских услуг составляет 66%, и работа в этом направлении должна быть завершена в течение двух месяцев.

По словам председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыра Жумагулова, уже проделаны работы для успешного внедрения страхования: утверждена трехуровневая система медицинского обеспечения, готовы основные информационные решения. Так, реализован функционал автоматического формирования договоров и дополнительных соглашений, с августа этого года отдельные документы подписываются посредством ЭЦП. Основная цель – это повышение прозрачности и эффективности закупа медуслуг, снижения коррупционных рисков.

«До конца текущего года все медицинские информационные системы должны быть готовы к раздельному учету услуг и получению информации по статусу застрахованности от Фонда социального медицинского страхования. Вопрос готовности информационных систем является критически важным для внедрения системы ОСМС», – добавил министр здравоохранения.

На встрече также были приведены результаты проведенного среди алматинцев соцопроса, согласно которым наблюдается повышение информированности жителей о внедрении системы социального медицинского страхования и рост положительного восприятия системы до уровня около 60%.

Добавим, что на сегодня по Казахстану прогнозное число участников системы ОСМС составляет более 90%, обеспечена финансовая устойчивость Фонда социального медицинского страхования – аккумулировано 222 млрд тенге, подготовлена вся необходимая нормативная правовая база.