Финансирование инвестиционного фонда тюркских стран превысит $500 млн - Айдос Сарым

Сотрудничество тюркских государств называем золотым мостом в условиях турбулентности мира. 15-20 лет назад нас кртиковали и говорили, что ничего не получится от объединения стран Центральной Азии. Говорили, что наши интересы никогда не совпадают, мы не сможем решить водные вопросы, вопросы по границе. Когда речь шла о единстве тюрков, приводилась эта же критика. Бытовало мнение, что каждая из тюркских стран развивается в своем направлении, их разговоры ограничиваются только историей и культурой. Однако с тех пор прошло много лет. Геополитическая ситуация вокруг, внешние вызовы помогли нам опомниться и расти. Были сделаны большие шаги, - сказал на совещании аналитических центров тюркских стран депутат Айдос Сарым.