Финансирование инвестиционного фонда тюркских стран превысит $500 млн - Айдос Сарым
Ратифицирован договор о создании финансового инвестиционного фонда тюркских стран, направленный на поддержку экономических проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сотрудничество тюркских государств называем золотым мостом в условиях турбулентности мира. 15-20 лет назад нас кртиковали и говорили, что ничего не получится от объединения стран Центральной Азии. Говорили, что наши интересы никогда не совпадают, мы не сможем решить водные вопросы, вопросы по границе. Когда речь шла о единстве тюрков, приводилась эта же критика. Бытовало мнение, что каждая из тюркских стран развивается в своем направлении, их разговоры ограничиваются только историей и культурой. Однако с тех пор прошло много лет. Геополитическая ситуация вокруг, внешние вызовы помогли нам опомниться и расти. Были сделаны большие шаги, - сказал на совещании аналитических центров тюркских стран депутат Айдос Сарым.
По его словам, политический формат обрели такие организации как ТЮРКСОЙ и Тюркская академия.
- Помимо этого, была создана Парламентская ассамблея тюркоязычных стран, которая активно начала вести деятельность. Буквально вчера ТЮРКПА ратифицировала решение о создании тюркского финансового инвестиционного фонда - первого экономического финансового института тюркского мира. Ожидается, что в первое время финансирование данной организации превысит 500 млн долларов США. Со временем эти средства будут направлены на финансирование конкретных экономических проектов. Такие же достижения можно привести по странам Центральной Азии, - добавил он.