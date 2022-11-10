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    10:28, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Инвестиционный фонд создадут тюркские государства

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    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – Организация тюркских государств создаст свой инвестиционный фонд. Это соглашение было подписано странами на 11 совещании министров экономики и торговли ОТГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель Премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев отметил, что 11-я встреча министров экономики и торговли Организации тюркских государств прошла содержательно и результативно. Стороны обсудили все направления развития многостороннего сотрудничества и определили дальнейшие шаги по ускорению экономического взаимодействия.

    «Мы обменялись мнениями о том, как продолжить наши совместные усилия по ускорению экономического развития всех стран-участниц и наблюдателей Организации за счет реализации инициатив в сфере торговли, инвестиций, транспорта и, в целом, многосторонних партнёрских отношений. В частности, в целях дальнейшего углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества мы договорились завершить и подписать Соглашение о создании инвестиционного фонда Организации тюркских государств. Считаю, что создание инвестиционного фонда придаст новый импульс развитии наших многосторонних отношений», - сказал заместитель Премьер-Министра Узбекистана.

    Также в рамках первого саммита Организации тюркских государств будет подписана «Стратегия содействия торговле», которая поможет устранить количественные и нетарифные ограничения в торговле между странами Организации.

    «Обеспечение стабильности торгово-экономических отношений является одной из наших приоритетных задач. В связи с этим достигнуты договоренности о едином подходе государств-членов и наблюдателей ОТГ к обеспечению непрерывного функционирования транспортных коридоров, таможенно-пограничных пунктов пропуска и логистических центров, а также к выработке конкретных мер по дальнейшему улучшению имеющихся условий. В ходе сегодняшней встречи мы договорились о внедрении системы оценки состояния цифровой экономики и электронного правительства в отраслях экономики, социальной сфере и регионах, а также определили основные критерии и шаги по координации наших усилий в этом направлении», - добавил Жамшид Ходжаев.

    Часть беседы была посвящена обсуждению Стратегии на 2022-2026 годы в рамках Организации тюркских государств. Стороны договорились о конкретных мерах по обеспечению реализации этого документа, который охватывает развитие политической, торгово-экономической, социальной, культурной сфер и сферы безопасности.


    Фото: mift.uz

    Теги:
    Тюркский мир Инвестиции Экономика Главная Интеграция и партнерство Международная деятельность
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