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Финалисты проекта «Super Bol!» и ветераны сборной Казахстана сыграли вничью
7 Августа 2022 22:22

Финалисты проекта «Super Bol!» и ветераны сборной Казахстана сыграли вничью

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На центральном стадионе Алматы состоялся шоу-матч между участниками социального футбольного проекта Super Bol! и сборной Казахстана образца 2006-2008 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча проходила с участием большого количества зрителей. Многие из них активно поддерживали молодых игроков - финалистов проекта. Некоторые пришли с плакатами. Также на матч специально приехало руководство Казахстанской федерации футбола.

Игра началась спокойно и размеренно. Обе команды неспешно перекатывали мяч в центре поля без особого продвижения вперед. После семи минут матча игроки «Super Bol!» стали активно действовать в зоне соперника, сначала они создали несколько опасных моментов, затем уже на 10 минуте открыли счет - отличился Тимур Тулегенов. Спустя две минуты счет удвоил Эмин Мусаев.

Ветераны имели отличный шанс сократить отставание - на 13 минуте Нурбол Жумаскалиев, получив отличную передачу от партнера, неточно пробил с линии вратарской. За этот нереализованный момент они поплатились пропущенными голами. В составе финалистов проекта на 15 минуте забил Аянхан Дунайбек, затем на 33 минуте с пенальти не промахнулся Алибек Жардемов. Первый тайм завершился в пользу молодых игроков.

Во втором тайме опытные ветераны уже начали показывать оживленную игру. На 53 минуте в составе сборной сначала отличился Нурбол Жумаскалиев, он поразил дальний угол ворот, после уже на 68 минуте экс-игрок «Кайрата» Бауыржан Исламхан забил второй мяч, ему ассистировал бывший игрок мадридского «Реала» и миланского «Интера» Эстебан Камбьяссо. Третий гол со стороны ветеранов был забит на 80 минуте с пенальти - в правый угол пробил Мурат Суюмагамбетов. Заключительный отрезок игры получился напряженным. На 90-й минуте ветеранам удалось сравнять счет, отличился Кайрат Аширбеков. Итог - 4:4.

Стартовый состав казахстанской сборной выглядел следующим образом: Давид Лория, Фархадбек Ирисметов, Максим Жалмагамбетов, Александр Кучма, Самат Смаков, Эстебан Камбьяссо, Руслан Балтиев, Кайрат Аширбеков, Нурбол Жумаскалиев, Эдуард Сергиенко, Мурат Суюмагамбетов.


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